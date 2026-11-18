Desde hace varios meses se vienen registrando altas temperaturas en el país, en el contexto del Fenómeno El Niño, pero en las últimas semanas se ha sobrepasado los 30°C en varias zonas de Lima y Callao, pese a que aún no se inicia la temporada de verano, lo que ha llevado a muchos a estimar que esos valores serán constantes en lo que queda del 2026 y el próximo año.

El Enfen informó que el Fenómeno El Niño Costero podría extenderse hasta julio de 2027 y que se presentarían lluvias por encima de lo normal entre noviembre de 2026 y enero de 2027, así como mayores caudales en los principales ríos de la costa norte.

El Fenómeno El Niño podría extenderse hasta julio del 2027.

Estiman que se podría registrar 100 días con temperaturas mayores a 30°C

Abraham Levy, director de la consultora Ambiental Andina, señaló a El Comercio que en los próximos meses en la capital se podría llegar a superar los 100 días con temperaturas mayores a los 30°C, de acuerdo con los registros de la estación Aeropuerto. Incluso, enfatizó que la temperatura nocturna también se incrementará de “manera sustancial”.

Remarcó que en el Fenómeno El Niño de los años 82-83 y 97-98, los cuales fueron los eventos más intensos de las últimas décadas, se estuvo cerca de llegar a los 100 días con temperaturas mayores a los 30°C. En el 2026-2027 se podría superar ese valor porque estamos, según dijo, ante un Fenómeno El Niño extraordinario.

La temperatura del mar viene ocasionando temperaturas anómalas en el país. (Foto: Ambiental Andina/X)

“Lo que estamos estimando es que, dada la magnitud del evento, el número está entre 50 y 100 (días), probablemente más cerca de 100, pero como estamos empezando tan temprano con esos valores probablemente terminemos pasando de 100 días porque este evento es más potente que el de los años 83 y 98”, afirmó.

Levy explicó que los valores mayores a 30°C ocurrirán con “mucha frecuencia” y que se presentarán hasta otoño del próximo año. “Estas altas temperaturas son atribuidas al calentamiento del mar. Desde el Callao hasta Paita, todo está 8°C por encima de los valores normales, los cuales son valores extremos, estamos en un Fenómeno El Niño extraordinario”, refirió.

Temperaturas con picos de 35°C

La ingeniera Angie Flores, especialista en meteorología del Senamhi, indicó que en Lima se vienen presentando temperaturas bastante anómalas para esta época del año, ya que, en algunas zonas, se reportan valores de 10°C por encima de lo habitual. Advirtió que estas temperaturas tan elevadas podrían repetirse en los próximos meses, incluso en verano, y se podría alcanzar picos de 35°C.

“En Jesús María, se esperaría una temperatura promedio cerca de 22°C, sin embargo, ayer (lunes 16) se registró una temperatura de 31°C, esto en el contexto del Fenómeno El Niño”, expresó la especialista a El Comercio.

“Estos valores de 33°C en noviembre son bastante anómalos para la temporada, se espera que este pico se pueda superar en los próximos meses”, agregó.

Flores indicó que las “temperaturas bastante elevadas” se presentan en todo Lima, sin embargo, los distritos alejados del mar son los más afectados, como San Juan de Lurigancho, La Molina y Carabayllo, ya que los valores son más altos. Incluso, resaltó que las personas podrían percibir una mayor temperatura debido a la sensación térmica.

Durante los primeros 10 días de noviembre, las altas temperaturas persistieron en los distritos cercanos al mar. (Foto: Senamhi/X)

Además, enfatizó que las temperaturas diurnas también se han elevado, incluso han alcanzado valores récord en algunas zonas de Lima.

“Se tiene un mar bastante cálido, esto repercute no solo en las temperaturas diurnas, sino también en las nocturnas. Incluso, el Callao, en los últimos dos días, ha registrado temperaturas durante la noche de hasta 25°C, entonces, la sensación de bochorno ha sido bastante alta”, aseveró.

“La temperatura nocturna de 25°C para el Callao no se reportaba desde el 2023, cuando se alcanzó 26°C y de 25.5°C en el 2018”, añadió.