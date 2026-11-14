La agenda del papa León XIV se intensificará el domingo 15 de noviembre, ya que en solo 24 horas estará en cuatro ciudades de la selva, costa y sierra del Perú, pese a que hace poco más de un mes fue operado de un cáncer al pulmón.

Tras visitar el sábado la localidad de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, el sumo pontífice regresa a Chiclayo para descansar y el domingo viajar en avión a Cusco, donde participará en el evento denominado “Encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular” en Sacsayhuamán. También estará presente en el rezo del ángelus en la plaza ubicada frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Al promediar la 1 p.m., Robert Prevost viajará a Pucallpa (Ucayali) para dar un discurso, en el Malecón Puerto Callao, durante un encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos. Realizará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

A las 7 de la noche partirá rumbo a Lima para cumplir actividades el lunes, como la misa en la base aérea Las Palmas y la visita a Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

El papa León XIV cumple sus actividades sin ningún impedimento (Foto: Difusión)

El Papa será trasladado de forma exclusiva en aviones de la aerolínea Latam durante su estancia en el Perú. En promedio, cada viaje al interior del país tiene una duración de una hora. La tripulación de cabina indicó que se tratará de privilegiar en cada desplazamiento el descanso del sumo pontífice.

Destacan viajes del Papa

Kurth Mendoza, especialista en temas de la iglesia católica, destacó que el Papa esté viajando a distintas regiones del país, incluso a ciudades de altura y de intenso calor, pese a que hace unas semanas fue sometido a una intervención quirúrgica.

“Es bastante fuerte que vaya de la sierra a la selva, de la selva a la costa, eso es impactante, ya que cambiará de ciudades de altura, cambiará de clima. Me sorprende muchísimo verlo en Cajamarca, a más de 2 mil metros de altura, y se le ve muy bien”, expresó el especialista a El Comercio.

“Ir a esos lugares alejados, como Santa Cruz, ubicado en los Andes, es reavivar el anuncio del evangelio en poblaciones con profundas necesidades económicas y sociales”, agregó.

El Papa se tomó un selfie con los pilotos del helicóptero que lo trasladaron a Santa Cruz. (Foto: Ministerio de Defensa)

Remarcó que se ha elegido Cusco, Santa Cruz de Succhabamba y Pucallpa como parte de la visita papal debido al trabajo de evangelización de la Iglesia Católica. En el caso específico de Pucallpa, indicó que el Vaticano puso especial interés en el tema de la Amazonía desde el pontificado de Francisco, incluso recordó que se lanzó el sínodo en el 2019, un año después de la visita del entonces Papa a Puerto Maldonado.

“La selva se encuentra golpeada por múltiples problemas, como los temas ambientales, el uso del agua, la trata de personas, los delitos sexuales”, explicó.

“La Amazonía es un territorio que la Iglesia le ha puesto mucha atención en los últimos siete años, desde el 2019, cuando Franciso anuncia este sínodo de la Amazonía. A partir de ahí ha habido una serie de organizaciones que se han creado”, añadió.

Mendoza resaltó que Robert Prevost se haya presentado y brindado discursos en eventos masivos en una visita que ha sido la más larga en duración en un país y la más variada por las ciudades adonde llegó.

Una gira bastante extensa

El Papa realiza una gira de 12 días, del 6 al 17 de noviembre, en Uruguay, Argentina y Perú. Según el cronograma, Robert Prevost brindará cerca de 50 discursos, tendrá 36 participaciones, realizará 12 vuelos en avión y dos traslados en helicóptero.

León XIV no tendrá días libres durante la gira por Sudamérica, ya que en cada fecha se han establecido actividades pastorales, ceremonias, encuentros, viajes o reuniones privadas.

Incluso, ha visitado ciudades de altura, como Santa Cruz, que está a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, mientras que Cusco se ubica a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

La promesa de Robert Prevost

El papa León XIV viajó este sábado en helicóptero a la localidad de Santa Cruz de Succhabamba y cumplió una promesa que había formulado en el 2023, cuando su antecesor, Francisco lo llamó para ser prefecto del Dicasterio de los Obispos.

Prevost había prometido a los sacerdotes de Chiclayo que volvería para celebrar el 350 aniversario del Señor del Costado, el patrón de Santa Cruz de Succhabamba. Si bien la conmemoración era en el 2025, el sumo pontífice regresó un año después.

Cuando fue obispo de Chiclayo, Prevost acudía a las confirmaciones en Santa Cruz y al menos una vez al año asistía a la fiesta del Señor del Costado.