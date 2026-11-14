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Resumen

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El papa León XIV saluda a su llegada este sábado en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. (Foto: EFE/Renato Pajuelo)
El papa León XIV saluda a su llegada este sábado en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. (Foto: EFE/Renato Pajuelo)
Por Carlos Gonzales

La agenda del papa León XIV se intensificará el domingo 15 de noviembre, ya que en solo 24 horas estará en cuatro ciudades de la selva, costa y sierra del Perú, pese a que hace poco más de un mes fue operado de un cáncer al pulmón.

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