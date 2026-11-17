Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV recorrió ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde transmitió un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. Sin embargo, durante su vuelo de regreso de la capital peruana a Roma, el santo padre abordó un tema delicado relacionado con su salud, luego de que se conociera que fue diagnosticado con cáncer de pulmón antes de su viaje apostólico. En ese contexto, brindó detalles sobre su evolución y se refirió a la posibilidad de recibir algún tratamiento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO EL PAPA LEÓN XIV SOBRE SU ESTADO DE SALUD?

Durante su vuelo de Lima a Roma, el papa León XIV ofreció una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas, entre ellos, su estado de salud, luego de haber sido sometido a una cirugía para extirparle un tumor en el pulmón derecho en el Hospital Gemelli de Roma. En medio de un proceso de recuperación, el pontífice dejó en claro que actualmente se encuentra bien, aunque reveló que al inicio no presentó ningún síntoma de esta enfermedad. Así, tras ser diagnosticado con este tipo de cáncer, contó que decidió someterse a una operación con serenidad, sin cancelar su viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú.

@rppnoticias 🙏 El papa León XIV aseguró que se encuentra "bastante bien" tras su operación para extirparle un cáncer pulmonar aunque aún no está "al cien por cien", al ser preguntado por su excelente estado de forma tras el exigente viaje a Uruguay, Argentina y Perú. 🎞️ EFE: DANIEL CÁCERES. ➡️ Más información en rpp.pe ♬ sonido original - RPP Noticias

Asimismo, el papa explicó que, según los resultados de la evaluación médica, el tumor estaba localizado únicamente en la parte del pulmón que fue extirpada durante la cirugía. Por ello, precisó que no necesita someterse a tratamientos adicionales relacionados con esta afección, ya que el tejido afectado fue retirado por completo. “No estoy al 100 %, pero estoy bastante bien. Y pues la resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado, gracias a Dios. La primera noticia fue una sorpresa, no había ningún síntoma, me sentía bien. El tumor estaba totalmente contenido, estaba limitado ahí. No hay necesidad de otro tratamiento con respecto a eso”, sostuvo a Fabio Marchese Ragona, de Mediaset.

¿QUÉ EMOTIVAS PALABRAS DEDICÓ EL PILOTO QUE TRASLADÓ DE PUCALLPA A LIMA AL PAPA LEÓN XIV?

Durante las actividades previstas para el domingo 15 de noviembre, el capitán Rodríguez, piloto de la aeronave de LATAM y representante de la tripulación, sorprendió al papa León XIV con un emotivo mensaje de agradecimiento que transmitió a través del sistema de comunicación del avión. Antes de emprender el regreso a la capital desde Pucallpa, el capitán inició su mensaje dando una vez más la bienvenida al santo padre y expresando el honor que significaba para él y sus compañeros de trasladarlo por distintos puntos del país.

Asimismo, Rodríguez destacó el privilegio que significó formar parte de una jornada tan especial y aseguró que conservará ese momento como un recuerdo inolvidable junto a su equipo. “Queremos darle nuevamente la bienvenida a bordo de nuestro último vuelo del día, con destino a Lima. Santo Padre, ha sido un verdadero honor acompañarlo en este recorrido por el Perú. Gracias por permitirnos formar parte de un día que siempre recordaremos y llevaremos en nuestros corazones”, dijo visiblemente emocionado, conforme comparte La República.