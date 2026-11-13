icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

León XIV ingresó al Estadio Nacional a bordo del papamóvil. Foto: GEC.
León XIV ingresó al Estadio Nacional a bordo del papamóvil. Foto: GEC.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

El Estadio Nacional se llenó de color y fervor durante la vigilia juvenil, que congregó a asistentes de entre 16 y 35 años y contó con la presencia del papa León XIV. Un equipo de El Comercio estuvo presente en uno de los palcos de Occidente del recinto, desde donde fue testigo de este histórico encuentro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?