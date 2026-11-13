El Estadio Nacional se llenó de color y fervor durante la vigilia juvenil, que congregó a asistentes de entre 16 y 35 años y contó con la presencia del papa León XIV. Un equipo de El Comercio estuvo presente en uno de los palcos de Occidente del recinto, desde donde fue testigo de este histórico encuentro.

Durante la jornada, los jóvenes tuvieron la oportunidad de dialogar con el Pontífice y expresarle sus principales preocupaciones. Asimismo, se presentó una obra de teatro que retrató cómo el acercamiento a Dios puede restaurar las almas, además de distintas presentaciones artísticas.

Un aspecto particular de esta comisión fue que, en el palco asignado, no solo se encontraban periodistas de El Comercio y otros medios que cubren la coyuntura nacional, sino también representantes de plataformas de comunicación cuya línea editorial está marcada por la importancia de la fe en Cristo. La mayoría de sus corresponsales son jóvenes y algunos incluso tuvieron la oportunidad de conocer al papa León XIV cuando era obispo de Chiclayo.

Los jóvenes fieles recibieron al papa con aplausos y cánticos. Foto: GEC.

Uno de los asistentes fue Nicolás Ramos, quien, con tan solo 17 años, forma parte de Nueva Latinoamericana Radio, en Ica. El joven no solo acudió con su cámara profesional para registrar el encuentro, sino también con la ilusión de ver al Papa y recibir su bendición.

“Para mí es muy importante la parte religiosa. Yo también tengo un proyecto personal 100% enfocado en la religiosidad, donde transmito contenidos referentes a la fe en Ica. El catolicismo es una forma de poder ser cada día una mejor persona. Sobre todo, las enseñanzas que trae el Papa durante su visita me reconfortan mucho”, dijo.

Nicolás contó que, si bien nació en una familia católica y recibió las enseñanzas de sus padres, empezó a construir una relación mucho más cercana con Dios hace un año, cuando recibió el sacramento de la confirmación. “Es ahí donde mi fe se hace más viviente en mi ser”, señaló.

“Les pido a todos los creyentes que la llegada del Papa no sea solo un evento anecdótico, sino que también sirva para enseñarnos y poner en práctica cada día lo que nos dice, para así ser un mejor Perú”, concluyó.

Nicolás Ramos de 17 años. Foto: GEC.

Por otro lado, también se encontraba Rafaela Mera, de 22 años, integrante del equipo de la Orden de Agustinos Recoletos, congregación religiosa vinculada a la familia agustiniana.

“Este es un momento muy emocionante, debido a que no solo estoy acá por motivos de trabajo, sino que también me llena de emoción poder ver al Papa”, dijo.

“Espero que, luego de su gira, el Perú tenga más humildad y esperanza, y que podamos mantener la fe en todo momento, sin olvidar esos valores católicos que nos está dejando nuestro líder de la Iglesia”, agregó.

Rafaela Mera de 22 años. Foto: GEC.

Un recuerdo junto al Papa

Víctor Cacho, jefe de comunicaciones de la Orden de Agustinos Recoletos, también expresó su alegría por formar parte de este acontecimiento. Contó que tuvo la iniciativa de crear, junto a su equipo, una página web denominada Agustinos con el Papa, con el objetivo de reunir información sobre la visita del Pontífice.

“Estamos juntando esfuerzos para poder compartir toda la visita del Santo Padre aquí en el Perú”, dijo.

Asimismo, reveló que tuvo la oportunidad de compartir con Robert Prevost en Chota, Cajamarca, cuando este se desempeñaba como obispo de Chiclayo.

Víctor Cacho, jefe de comunicaciones de la Orden de Agustinos Recoletos. Foto: GEC.

“Se ordenó como obispo de Chota a un agustino recoleto: monseñor Víctor Villegas. Y Robert Prevost, quien ahora es el Papa, era entonces obispo de Chiclayo. Tuvimos que ir todos los agustinos, incluido él, a Chota para la ordenación de monseñor Víctor y estuvimos compartiendo todo el fin de semana dentro del mismo convento. En ese momento, nadie se imaginaba que Prevost iba a ser el nuevo Papa. Estuvimos rezando juntos, desayunando, cenando, entre otras actividades, todo con quien hoy es el Santo Padre”, recordó.

Víctor recuerda que, en aquella ocasión, Prevost era quien más pasaba desapercibido. Esto se debía a que, antes de intervenir en una conversación, prefería escuchar a los demás y siempre se mostraba sonriente.

“Si me preguntas en una palabra cómo percibo al papa León XIV, diría que es humilde, un hombre muy humilde”, contó.

“Para mí, este es el momento de decirle al Papa, a través de nuestros cánticos, que los jóvenes peruanos somos apasionados por la fe católica”, concluyó.

El Estadio Nacional se llenó de color y fervor durante la vigilia juvenil. Foto: GEC.

Vigilia

Durante su mensaje, el Papa les dijo a los jóvenes: “No tengan prisa, hay preguntas que nos acompañan durante mucho tiempo. Piensen en aquello que más los entusiasma, en las personas que aman y en los sueños por los que estarían dispuestos a luchar”.

“Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar las palabras. Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que todavía no sabemos responder. Busquen la compañía también de quienes los quieren: hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga. La fe nos sostiene en ese camino y nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra”, mencionó.

También enfatizó la importancia de la amistad entre los jóvenes. “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¡Ese es el amigo que los llama! Cultiven esa amistad en la oración. Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como él”, sostuvo.

Al final de este encuentro histórico, Daniela Darcourt y otros artistas cantaron una alabanza, mientras el Papa se acercaba a los jóvenes para saludarlos y, finalmente, ingresar a su vehículo de traslado. Esa noche, cientos de jóvenes se entregaron a Jesús. Ahora será el turno de la población de Chiclayo, donde viajará el Papa para continuar con su gira.