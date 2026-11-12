León XIV, rompiendo el protocolo, salió al balcón de la Nunciatura para despedirse de los fieles y rezar antes de irse a descansar. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
León XIV, rompiendo el protocolo, salió al balcón de la Nunciatura para despedirse de los fieles y rezar antes de irse a descansar. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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Tras una jornada marcada por su llegada al país y el recibimiento de millones de personas, el papa León XIV se dirigió a la Nunciatura Apostólica para descansar, pero tras minutos de espera, sorprendió a miles de fieles saliendo al balcón para recibir el saludo de los feligreses y rezar el Padre Nuestro antes que culmine su primer día en Lima.

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