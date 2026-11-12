Tras una jornada marcada por su llegada al país y el recibimiento de millones de personas, el papa León XIV se dirigió a la Nunciatura Apostólica para descansar, pero tras minutos de espera, sorprendió a miles de fieles saliendo al balcón para recibir el saludo de los feligreses y rezar el Padre Nuestro antes que culmine su primer día en Lima.

El final de un día cargado de emociones

La noche avanzaba en Jesús María, pero para quienes habían salido a las calles con la esperanza de ver al papa, el día todavía no terminaba. Después de una jornada de recibimientos, desplazamientos y encuentros oficiales, el pontífice se dirigía a la Nunciatura Apostólica, donde pasaría su primera noche en el Perú.

Era el final de un día esperado durante meses. Para muchos fieles, sin embargo, quedaba pendiente un último gesto: despedir al Papa antes de que ingresara a descansar. Y ese fue su momento más íntimo.

Miles de fieles llegaron a los exteriores de la Nunciatura Apostólica en la avenida Salaverry a esperas de la última parada de León XIV en el primer día de su visita a nuestro país en su calidad de Sumo Pontífice. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

En los alrededores de la avenida Salaverry, el movimiento de las personas, las restricciones de seguridad y la expectativa por el paso de la comitiva marcaban el cierre de una jornada especial para la capital.

La avenida Salaverry estaba abarrotada de fieles y curiosos, desde el final de la Plaza Grau hasta el Ministerio de Trabajo que, cuando León XIV llegó a la Nunciatura, se congregaron entre 6 a 10 mil personas de todas las edades, destacando padres con sus hijos en hombros, ancianos acompañados por los más jóvenes de la familia, personas en sillas de ruedas buscando la mejor ubicación para contemplar al Santo Padre.

El paisaje urbano también contó con vendedores ambulantes, no solo quienes ofrecían agua, también los que vendían souvenirs, polos con la imagen del Sumo Pontífice, banderines con los colores blanco y amarillo característicos del Estado papal y, además, aquellos que alquilan sillas a precios inflados.

Antes de la llegada de León XIV, el lugar contó con un conjunto musical que puso el toque festivo al cierre del primer día del papa en el Perú. Cuando el vehículo oficial apareció, los vítores se hicieron escuchar a lo largo de toda la avenida, las personas aceleraron el paso para no perderse el ingreso del Vicario de Cristo en la Nunciatura.

Familias enteras, adultos, jóvenes, niños, ancianos, personas con discapacidad no dejaron para la ocasión para estar cerca de León XIV antes que fuera a descansar. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

La palabra de los fieles

Entre quienes acudieron había personas que siguieron las actividades desde la tarde y otras que se acercaron únicamente para intentar verlo llegar a su residencia.

Flor Flores confesó la emoción que siente con el arribo de León XIV a nuestro país: “no pensé vivir esta experiencia con el papa que tiene corazón peruano. Espero que de algunas palabras para su gente”.

Pero, no solo eso, pues tiene altas expectativas de lo que el Santo Padre podría dejarle a los peruanos: “le pediría que hable sobre la corrupción, el fenómeno de El Niño, los problemas económicos que tenemos en el país. Queremos un mensaje de fe, esperanza, que seamos más solidarios entre los peruanos”.

Sillas en alquiler, venta de agua y souvenirs religiosos fueron parte del comercio ambulatorio que movió la llegada del papa a la Nunciatura Apostólica. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

La visita también movilizó a familias que encontraron en la llegada de León XIV una oportunidad para compartir una experiencia que consideran histórica.

Flor Guevara es una madre que asistió con su familia y su bebé para ver al Santo Padre y quien tuvo la suerte de que su pequeña fuera bendecida por León XIV en el Vaticano a finales de octubre pasado: “ahora me toca verlo aquí en Lima (...) que Dios lo bendiga, nos hizo muy felices en ese momento. Espero que su mensaje nos de paz, amor y mucha sabiduría a los peruanos”.

Flor, emocionada, nos cuenta que el papa la bendijo cuando la niña sufría de los bronquios, con dificultad para respirar tras una noche muy complicada: “ese evento nos marcó, mi fe ha crecido más, tengo mucha gratitud hacia él, quiero entregarle una postal para recordar aquel momento”.

La bebé de Flor Guevara fue bendecida por el papa León XIV en el Vaticano. Acudió con su familia a acompañar a León XIV en su arribo a la Nunciatura. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Una despedida antes del descanso

La primera jornada de León XIV en el país comenzó con su llegada al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao. Desde allí, la comitiva se desplazó hacia el Centro Histórico de Lima, donde el pontífice cumplió actividades oficiales antes de continuar con su agenda en el Gran Teatro Nacional.

Su traslado posterior a la Nunciatura Apostólica representaba el cierre de un día cargado de encuentros y emociones.

Para los fieles que aguardaban en las inmediaciones, ese momento tenía un significado particular. No se trataba de asistir a una misa ni de participar en una ceremonia multitudinaria, sino de acompañar al pontífice hasta el lugar donde descansaría.

Tania es una de esas personas que llegó a la Nunciatura para acompañar a León XIV, pero también para vender agua a los asistentes. Confesó que no pudo ver ni a Juan Pablo II ni a Francisco I, esta sería la primera ocasión en la que vería a un papa tan cerca.

Los limeños católicos ratificaron su fe en la Iglesia y el Santo Padre siguiendo el largo camino que León XIV recorrió en su arribo a Lima. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

“Le pido que nos ayude para todo lo que se viene para el Perú y al mundo entero (...) se le ve muy agradecido de regresar, pues pese a superar una operación necesitaba regresar a su país. Creo que está muy agradecido de volver acá”.

Tania confesó que haría lo posible para seguir a León XIV en su recorrido por Lima y que le encantaría poder estar con el Santo Padre ya sea en el Estadio Nacional este jueves 13 o en la Base Aérea Las Palmas, en la misa multitudinaria que congregará a más de 1 millón de personas este lunes 16 de noviembre.

La avenida Salaverry estuvo bloqueada hasta un par de cuadras después del Ministerio de Salud. La gente llegaba proveniente de la avenida Arequipa por el este, por el oeste desde avenida Brasil y por el norte desde la Plaza Grau, con los vecinos de la zona atentos desde sus balcones a todas las incidencias, mientras que al frente de la Nunciatura, en la fachada del Ministerio de Trabajo, un enorme panel daba la bienvenida al papa.

Pese a que no estaba incluido en el cronograma, León XIV rompió el protocolo y apareció en el balcón de la Nunciatura Apostólica para dar un breve mensaje antes de ir a descansar. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

La ciudad se despide, pero la visita continúa

El descanso de León XIV marcaría apenas una pausa en su recorrido por el Perú. Este jueves 12 de noviembre, el pontífice continuará con sus actividades en el Centro Histórico de Lima y, por la tarde, participará en el encuentro con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Para quienes acudieron a despedirlo en Jesús María, la primera noche dejó una experiencia que merece contarse desde sus propias voces, sobre todo porque, tras varios minutos de espera, con la fe de miles esperando oír la voz del Santo Padre, las puertas del balcón de la Nunciatura se abrieron, León XIV apareció y por un momento las voces se hicieron una sola al clamar su nombre.

El momento más emotivo del cierre de esta primera noche en Perú fue cuando el obispo de Cristo pidió a los presentes alzar los brazos, solo para comenzar a rezar el Padre Nuestro, algo que quedará grabado en la memoria de los fieles que estuvieron presentes. León XIV levantó las manos en señal de despedida y con ello miles de personas emprendieron el retorno a casa.

Antes de ir a descansar, León XIV se despidió de los fieles quienes esperaron pacientes su aparición. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

La jornada había terminado para el Papa, pero para los miles de peruanos que esperan encontrarse con él durante los próximos días, la visita apenas acaba de comenzar.