La llegada del papa León XIV al Perú no solo marcará una semana de encuentros religiosos y actividades oficiales. También pondrá a prueba la movilidad de Lima y Callao, donde miles de personas podrían concentrarse para saludar al pontífice durante sus desplazamientos. Entre el 11 y el 16 de noviembre, la capital será escenario de una agenda que comprende visitas institucionales, reuniones y encuentros multitudinarios. Por ello, las autoridades vienen evaluando una serie de disposiciones para ordenar el tránsito, prevenir congestionamientos y facilitar el desplazamiento de la comitiva papal. Algunas vías podrían permanecer restringidas y otras funcionarían como alternativas para los conductores.

Del aeropuerto a Palacio de Gobierno: así comenzaría el recorrido papal

El primer contacto de León XIV con la capital peruana se produciría el 11 de noviembre, cuando aterrice en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. Desde este punto, el desplazamiento de la comitiva tendría como principales vías las avenidas Faucett y Argentina, hasta llegar al Palacio de Gobierno. Este primer trayecto concentraría la atención de las autoridades de transporte, debido al movimiento vehicular que habitualmente registra la zona y a la expectativa de los ciudadanos por recibir al máximo representante de la Iglesia católica.

La agenda de esa jornada también incluiría una presentación en el Gran Teatro Nacional, donde el pontífice sostendría un encuentro con autoridades, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. Para llegar hasta este recinto, el recorrido comprendería las avenidas Javier Prado y Aviación. En medio de estas previsiones, la avenida Canadá aparece como una posible alternativa para los automovilistas que necesiten evitar los sectores comprometidos por el paso de la delegación.

Centro Histórico: la visita a uno de los principales espacios religiosos

Otro escenario contemplado en las actividades del santo padre sería la Catedral de Lima, ubicada en el corazón del Centro Histórico. Su presencia en este emblemático recinto religioso tendría lugar en una zona donde el tránsito vehicular ya cuenta con limitaciones debido a los trabajos de recuperación y peatonalización de los espacios cercanos a la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno. Por esta razón, no se anticipan mayores modificaciones en la circulación de los alrededores, aunque el desarrollo de las actividades podría requerir medidas puntuales de seguridad.

Estadio Nacional: las vías que podrían verse comprometidas

El 12 de noviembre, el Estadio Nacional sería otro de los puntos importantes dentro de la agenda del papa León XIV. La llegada del pontífice a este recinto podría generar restricciones en corredores de alto tránsito, especialmente en la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y las avenidas Petit Thouars y 28 de Julio. Estas arterias conectan distintos sectores de la capital y suelen registrar una importante circulación de vehículos, por lo que cualquier modificación en su funcionamiento tendría repercusiones para quienes se movilizan por el Cercado de Lima y distritos cercanos.

Callao y Costa Verde: el último desplazamiento antes de partir

La jornada del 16 de noviembre comprendería una visita a la casa asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Para llegar hasta este establecimiento, la comitiva papal recorrería avenidas como La Marina y Guardia Civil, además de la avenida Dos de Mayo y los alrededores de la plaza Garibaldi. Este desplazamiento también demandaría coordinación entre las autoridades locales y los organismos encargados de la seguridad, considerando la presencia de ciudadanos que podrían congregarse a lo largo del trayecto para despedir al pontífice.

Posteriormente, la delegación continuaría su recorrido por la Costa Verde con dirección a la Base Aérea Las Palmas, desde donde se desarrollaría la siguiente parte de su itinerario. Durante este desplazamiento, León XIV tendría la oportunidad de observar una escultura de aproximadamente 10 metros de altura levantada en su honor. Cabe precisar que los trayectos mencionados forman parte de las previsiones difundidas sobre su agenda y que algunos detalles todavía podrían modificarse conforme se acerque la fecha de las actividades.

¿Quién es el papa León XIV y cuántos años tiene?

El nombre de Robert Francis Prevost quedó inscrito en la historia de la Iglesia católica cuando fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, luego del fallecimiento de Francisco. Desde entonces, asumió el nombre de León XIV y se convirtió en el primer estadounidense en ocupar el pontificado. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, el religioso tiene 71 años y cuenta con una trayectoria eclesiástica que también mantiene un estrecho vínculo con el Perú, país donde desarrolló parte importante de su labor pastoral.