Por Redacción EC

La llegada del papa León XIV al Perú no solo marcará una semana de encuentros religiosos y actividades oficiales. También pondrá a prueba la movilidad de Lima y Callao, donde miles de personas podrían concentrarse para saludar al pontífice durante sus desplazamientos. Entre el 11 y el 16 de noviembre, la capital será escenario de una agenda que comprende visitas institucionales, reuniones y encuentros multitudinarios. Por ello, las autoridades vienen evaluando una serie de disposiciones para ordenar el tránsito, prevenir congestionamientos y facilitar el desplazamiento de la comitiva papal. Algunas vías podrían permanecer restringidas y otras funcionarían como alternativas para los conductores.

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