Cuando las noches se vuelven sofocantes, el ventilador se convierte en un compañero indispensable para conciliar el sueño. Con el calor persistente, muchas personas lo dejan encendido durante horas, buscando un poco de alivio mientras descansan. Sin embargo, detrás de ese hábito cotidiano también surge una preocupación que puede pasar desapercibida: el consumo de electricidad. En medio de las altas temperaturas, ahorrar energía se vuelve un desafío para los hogares.

Por ello, conocer cuánto consumen los electrodomésticos que utilizamos con mayor frecuencia resulta fundamental para cuidar el bolsillo. Especial atención merecen aquellos aparatos que se convierten en aliados frente al calor, como los ventiladores y otros sistemas de climatización. Aunque su uso parece inevitable durante las noches más cálidas, su impacto en el recibo de luz puede variar según el tiempo que permanezcan encendidos. Así, descubrir cuáles gastan más energía puede ayudar a tomar decisiones y aliviar los gastos del hogar.

Conoce el costo que tendría el uso del ventilador desde el aparato al consumo de energía

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, los ventiladores y otros electrodomésticos se convierten en aliados indispensables dentro del hogar. Sin embargo, su uso también se refleja en el recibo de luz, por lo que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) detalla cuánto consumen los equipos más utilizados durante esta temporada. Según la entidad, los ventiladores de piso requieren alrededor de 90 kW por hora, mientras que los modelos de techo consumen cerca de 60 kW en el mismo periodo.

El horno microondas también figura entre los aparatos que pueden incrementar el gasto eléctrico, pues necesita una potencia de 1100 W y su uso durante una hora diaria representa aproximadamente S/16. En el caso de la refrigeradora, su consumo es de 350 W y puede generar un gasto de apenas S/2 al día si permanece cerrada y funciona de manera estable. De lo contrario, este electrodoméstico podría convertirse en uno de los principales responsables del aumento en la factura de electricidad.

Los recibos de luz son los indicadores del consumo de los electrodomésticos como el ventilador

Conocer cuánto consumen los electrodomésticos permite entender mejor el gasto que aparece cada mes en el recibo de luz. Para calcularlo, primero se debe multiplicar la potencia del artefacto por las horas que permanece encendido y dividir el resultado entre 1000, a fin de obtener el consumo en kilovatios hora (kWh). Esta cifra permite identificar cuánta energía utiliza cada equipo durante un determinado periodo.

El siguiente paso consiste en multiplicar el consumo obtenido por el precio del kilovatio hora que figura en el recibo de electricidad. En Perú, tomando como referencia una tarifa de S/0,88 por kWh, es posible estimar cuánto cuesta utilizar cada aparato. Así, con una operación sencilla, los usuarios pueden calcular sus gastos y tomar decisiones para evitar que el consumo eléctrico se dispare.

¿Cómo usar estos aparatos electrodomésticos para refrescar correctamente los ambientes?

Cuando el calor se instala en casa, el ventilador se convierte en uno de los aparatos más utilizados para refrescar los ambientes. Sin embargo, pequeños cambios en su uso pueden ayudar a reducir el consumo eléctrico. Una de las recomendaciones es mantener las ventanas cerradas mientras el equipo está encendido, evitando que el aire se escape por las rendijas y disminuya su efecto.

Otra medida consiste en utilizar el ventilador a velocidades bajas siempre que sea posible. Esta práctica permite reducir la energía que necesita el aparato para funcionar y mantenerlo encendido durante más tiempo sin elevar demasiado el gasto. Así, con algunos hábitos sencillos, es posible aliviar las altas temperaturas y cuidar al mismo tiempo el bolsillo.

Conoce algunos de los modelos de ventiladores y los precios aproximados según la marca

Con el calor cada vez más intenso, los ventiladores se convierten en protagonistas del hogar y las tiendas ofrecen alternativas para refrescar cada ambiente. Entre ellas destaca el modelo torre MIRAY de 36 pulgadas, que combina una potencia de 67 W con control remoto, conexión WiFi y panel digital. Su temporizador y sus tres modos de ventilación, normal, brisa y sleep, buscan ofrecer comodidad y ahorro energético. En la tienda online de Hiraoka se encuentra en oferta a S/ 229, mientras que el ventilador de techo Orange, de cinco aspas y luz LED integrada, se vende a S/ 99 en Promart.

Otras opciones apuntan a quienes buscan equipos versátiles y prácticos para combatir las altas temperaturas. El ventilador Wurden 3 en 1, con aspas de aluminio de 18 pulgadas, potencia de 100 W y altura regulable, ofrece tres formas de uso y se encuentra a S/ 149 en Sodimac. Por su parte, el circulador Miray de 12 pulgadas destaca por su potencia de 50 W, temporizador y tres velocidades, características que permiten distribuir el aire en distintos espacios. Este último se ofrece a S/ 69 en Hiraoka y cuenta con un año de garantía.

VIDEO RECOMENDADO