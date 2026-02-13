¿Sabes para qué sirven los agujeros que tienen los enchufes clásicos?

Las personas usan enchufes todo el día. Existen distintos tipos y no todos son ideales para electrificar cualquier artefacto. Existen los denominados “tipo A” que tienen dos terminales planas con agujeros cerca de las puntas y muchos se preguntan para qué sirven esos orificios. Incluso, a veces, este mismo diseño de conector puede tener una tercera pata circular o recta.

Su origen se remonta a 1904, cuando el estadounidense Harvey Hubbell II patentó el primero de los enchufes, que llevaba este particular diseño. Se trató de una revolución en la historia debido a dos grandes razones: primero, por ser el primer conector desmontable, lo que permitía muchos más usos que los que no se podían separar; por otro lado, se trató de un diseño muy práctico para las personas, debido a que sus dos terminales planas permitieron una utilización mucho más fácil con el interruptor en la pared.

Para qué sirven los agujeros que tienen los enchufes

Como toda ingeniería, este diseño contó con algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Los agujeros en la punta de las terminales del enchufe no son de 1904, pero la creación de Harvey Hubbell II sí contaba con dos muescas en el mismo lugar, lo que permitía una mejor conexión con la energía que salía desde la pared y evitar interrupciones abruptas en momentos no deseados.

Con el tiempo estas dos muescas se fueron modificando hasta dar con los dos orificios que conocemos hoy en día. Este sistema fue una evolución necesaria para dar más efectividad al sistema.

Pero, ¿cuál es la utilidad de los agujeros que tienen los enchufes? El primer lugar sirven para evitar que accidentalmente este pierda la conexión con la energía y ocasione daños en los aparatos que alimenta. Además, son orificios que facilitan el proceso de producción del enchufe, porque, para de adherir el plástico del extremo opuesto a las terminales (donde el usuario manipula para conectar o desconectar), se sostiene la pieza desde esos pequeños espacios sin dañarla.

En la foto se puede apreciar un enchufe. | Imagen referencial: Unsplash

También se utiliza para:

Colocar mensajes de advertencia a tener en cuenta para su uso.

a tener en cuenta para su uso. Asegurar la integridad del producto de fábrica.

de fábrica. Conectar el enchufe directamente sin necesidad de utilizar una toma de corriente .

. Posibilitar el uso de un candado para prevenir el acceso no autorizado a los dispositivos.

Estos tipos de enchife son mucho más utilizados en países como Perú, México, Canadá, Japón y Estados Unidos.

Por qué cambian los tipos de enchufes de acuerdo a la región

Los tipos de enchufes varían según la región, principalmente debido a la falta de estandarización global en el diseño de sistemas eléctricos y en la adopción de normativas de seguridad.

Cada país tiene sus propias regulaciones en cuanto a la electricidad (desde estándares para enchufes, tomas de corriente, hasta voltaje y frecuencia eléctrica). Estas normativas pueden estar influenciadas por factores como la seguridad, la eficiencia energética y la facilidad de uso.

Por ejemplo, la mayoría de los estados europeos utilizan un voltaje de 220-240V a 50Hz, con enchufes tipo C, mientras que en América del Norte el voltaje es de 120V a 60Hz y el enchufe más usual es el tipo A o B.

“La Nación” de Argentina, GDA