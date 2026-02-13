Científicos chinos avanzan hacia redes cuánticas ultraseguras y escalables larga distancia

Escuchar
Resumen

La comunicación cuántica permite compartir códigos secretos y detectar cualquier intento de intercepción mediante principios de la física cuántica.
Por Agencia EFE

Un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín ha desarrollado un modelo experimental de red para comunicaciones cuánticas que permite operar a larga distancia y con múltiples usuarios.

