TikTok lanza un ‘feed’ local para descubrir contenidos próximos a tu ubicación

El 'feed' local de TikTok.
El 'feed' local de TikTok.
TIKTOK
Por Agencia Europa Press

TikTok ha introducido un nuevo ‘feed’ local con el que pretende que los usuarios descubran nuevos contenidos próximos al lugar en el que se encuentran, que depende de la información de su ubicación y solo está disponible para los mayores de 18 años.

