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Resumen

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Los miembros de Kindness Mob buscan combatir el acoso en redes sociales con una estrategia contagiosa.
Los miembros de Kindness Mob buscan combatir el acoso en redes sociales con una estrategia contagiosa.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Todos los días, Laura Tigeleiro, que vive en Staten Island, Nueva York, abría TikTok y se encontraba con un mar de odio.

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