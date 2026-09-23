A más de una década de su llegada a Marte, el rover Curiosity de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) explora la superficie del planeta para aportar información sobre su historia geológica. Esta vez, una serie de extrañas marcas encontradas en las rocas llamó la atención de los científicos que trabajan en la misión.

El hallazgo se produjo mientras Curiosity recorría Monte Sharp, la montaña ubicada en el centro del cráter Gale. Allí, sus cámaras detectaron unas cavidades anchas y poco profundas cuya apariencia llamó la atención de todo el equipo.

Michelle Minitti, investigadora principal adjunta del instrumento Mars Hand Lens Imager (MAHLI), describió en un artículo publicado en el sitio oficial de la NASA las formaciones como “características que no se parecen a nada que hayamos visto antes”.

Si bien encontrar pequeños huecos en las rocas marcianas no es una novedad, en este caso hubo algunos detalles que despertaron el interés de los especialistas. “Las cavidades de esta semana eran mucho más anchas y menos profundas que las observadas anteriormente y no estaban acompañadas de objetos evidentes que alguna vez estuvieron en ellas”, detalló la especialista.

Para estudiarlas con mayor precisión, los instrumentos MAHLI y Mastcam tomaron diferentes imágenes de las formaciones. Los científicos obtuvieron mosaicos estereoscópicos y fotografías superpuestas que permitirán reconstruir digitalmente su relieve y analizar su estructura. El objetivo ahora es determinar qué procesos geológicos pudieron originar esas particulares marcas y qué información aportan sobre la evolución de las rocas de esa región de Marte.

“Mastcam capturó imágenes y ChemCam rasterizó complejos paquetes de capas con cambios en textura y estructura en pequeñas diferencias verticales. Esto podría ser evidencia de cambios en las condiciones de deposición capturados muy cerca unos de otros. ChemCam, MAHLI y APXS analizaron capas grises, rugosas y resistentes que diferían del lecho rocoso huésped, probablemente indicando una química diferente”, señaló Minitti.

“ChemCam estudió una de las rocas flotantes grises (como el pequeño guijarro suelto en la imagen superior) que se han dispersado de manera variable en nuestros espacios de trabajo, para tratar de comprender los orígenes de estas piedras. Más lejos, el cerro ‘Cordillera’ continuó atrayendo la atención, con un mosaico completo de Mastcam que cubre toda su cara visible, y mosaicos RMI de ChemCam más específicos dirigidos a horizontes concretos”, detalló.

Por el momento, los científicos no establecieron una explicación definitiva para las cavidades, pero crecen los interrogantes sobre si en el pasado pudo existir vida extraterrestre en el lugar.

Aunque al mencionar estas palabras puede pensarse en un marciano de las películas de ciencia ficción, la explicación sería mucho más simple. En Marte, al igual que en la Tierra, se cree que pudieron existir grandes manantiales de agua, que con el paso de los años se secaron debido a distintos factores ambientales que aún son estudiados. En estos espacios pudieron haberse reproducido microorganismos, que serían los primeros habitantes marcianos.

La Nación de Argentina / GDA