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Resumen

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El rovert Curiosity de la NASA halló en Marte algunos rastros extraños en el suelo. (Foto: NASA)
El rovert Curiosity de la NASA halló en Marte algunos rastros extraños en el suelo. (Foto: NASA)
/ NASA
Por Grupo GDA

A más de una década de su llegada a Marte, el rover Curiosity de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) explora la superficie del planeta para aportar información sobre su historia geológica. Esta vez, una serie de extrañas marcas encontradas en las rocas llamó la atención de los científicos que trabajan en la misión.

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