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Resumen

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Los cánceres causados por infecciones afectan primariamente a los países de ingresos medios y bajos. (Pixabay)
Los cánceres causados por infecciones afectan primariamente a los países de ingresos medios y bajos. (Pixabay)
Por Agencia EFE

El 12 % de los nuevos cánceres diagnosticados en el mundo durante 2024 estaban relacionados con infecciones, en especial el Helicobacter pylori o el virus del papiloma humano (VPH), un problema que afecta, sobre todo, a los países de ingresos medios y bajos.

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