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Resumen

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La pandemia trajo más aislamiento social, incluido el teletrabajo que ha perdurado años después.
La pandemia trajo más aislamiento social, incluido el teletrabajo que ha perdurado años después.
Por BBC News Mundo

Quizás no lo hayas notado, pero los números lo demuestran: cada año la gente habla menos.

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