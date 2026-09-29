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Resumen

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Imagen de reconstrucción de Norellraptor (Sr. Zhao Chuang)
Imagen de reconstrucción de Norellraptor (Sr. Zhao Chuang)
Por Agencia EFE

El hallazgo de un nuevo dinosaurio con plumas en el noreste de China ha permitido demostrar que los dinosaurios y las aves no heredaron la capacidad de vuelo de un ancestro común, sino que desarrollaron las habilidades de manera independiente y convergente.

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