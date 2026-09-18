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Resumen

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"Gus", un esqueleto montado de tiranosaurio rex —uno de los más grandes de esta especie jamás hallados—, aparece en esta foto tomada durante una presentación previa para la prensa en el edificio Breuer de Sotheby’s, en Nueva York, el 1 de julio de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
"Gus", un esqueleto montado de tiranosaurio rex —uno de los más grandes de esta especie jamás hallados—, aparece en esta foto tomada durante una presentación previa para la prensa en el edificio Breuer de Sotheby’s, en Nueva York, el 1 de julio de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

El Tyrannosaurus rex era un dinosaurio de sangre caliente, con una temperatura corporal estimada de unos 36,3 grados, según un análisis del esmalte dental de dientes fósiles, por lo que habría sido un animal activo, que cazaba o se alimentaba de carroña para nutrir su rápido metabolismo.

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