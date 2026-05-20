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Resumen

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El T.rex es conocido por su gran dimensión, las mandíbulas grandes y los brazos pequeños. (Imagen: magnific.com)
El T.rex es conocido por su gran dimensión, las mandíbulas grandes y los brazos pequeños. (Imagen: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la UCL (University College London) y la Universidad de Cambridge de Reino Unido, la evolución de brazos diminutos en varios grupos de dinosaurios carnívoros probablemente fue impulsada por el desarrollo de cabezas fuertes y poderosas, que se utilizaban para atacar a las presas.

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