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El equipo de Colossal Biosciences ha diseñado y desarrollado una arquitectura de cáscara enrejada que incorpora una novedosa membrana de silicona de bioingeniería, la cual iguala la capacidad de transferencia de oxígeno de una cáscara de huevo natural en condiciones atmosféricas normales
El equipo de Colossal Biosciences ha diseñado y desarrollado una arquitectura de cáscara enrejada que incorpora una novedosa membrana de silicona de bioingeniería, la cual iguala la capacidad de transferencia de oxígeno de una cáscara de huevo natural en condiciones atmosféricas normales
/ Colossal Biosciences
Por Agencia EFE

Pollitos gestados y nacidos sin necesidad de un huevo biológico. Esto es lo que ha logrado la empresa Colossal Biosciences con una nueva plataforma de incubación artificial sin cáscara, que permite el desarrollo completo del embrión aviar desde las primeras etapas hasta la eclosión y sin usar oxígeno suplementario.

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