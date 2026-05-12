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De unas 3.500 especies conocidas de mosquitos, solo un centenar pica a los humanos y cinco de ellas causan alrededor del 95% de las infecciones en los humanos.
De unas 3.500 especies conocidas de mosquitos, solo un centenar pica a los humanos y cinco de ellas causan alrededor del 95% de las infecciones en los humanos.
/ Pete/Pixabay
Por Agencia AFP

Los animales más letales del planeta no son los leones, ni las arañas, ni las serpientes. Son los mosquitos que chupan nuestra sangre, nos provocan picores y nos transmiten enfermedades, hasta el punto que algunos plantean su erradicación.

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