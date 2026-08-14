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Resumen

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Representación de gafas inteligentes generada con IA.
Representación de gafas inteligentes generada con IA.
/ MAGNIFIC
Por Agencia Europa Press

Las gafas inteligentes aspiran a dar el relevo al ‘smartphone’ como uno de los principales dispositivos de uso personal, sin embargo, su capacidad para captar e interpretar todo lo que ocurre a su alrededor también abre la puerta a nuevos riesgos de privacidad y ciberseguridad, desde la grabación inadvertida de personas hasta la exposición de contraseñas, datos bancarios e información personal.

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