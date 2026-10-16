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Resumen

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Los agentes de IA se desviaron de las directrices de la prueba, segun informe. (Foto: magnific.com)
Los agentes de IA se desviaron de las directrices de la prueba, segun informe. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Una flota de agentes de inteligencia artificial (IA) que estaban siendo evaluados en la nube de Tencent ha intentado extraer datos de la aplicación de mapas Amap, perteneciente a Alibaba.

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