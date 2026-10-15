Plop Studio presentó su juego de carreras "Dark Rally" durante un evento en Lima.
Plop Studio presentó su juego de carreras "Dark Rally" durante un evento en Lima.
/ Plop Studio
Por Redacción EC

El videojuego peruano “Dark Rally” anunció el primer concurso nacional que permitirá que el mejor gamer del país se convierta en un personaje oficial dentro del título.

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