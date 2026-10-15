El videojuego peruano “Dark Rally” anunció el primer concurso nacional que permitirá que el mejor gamer del país se convierta en un personaje oficial dentro del título.

El anuncio se hizo durante una presentación que reunió a creadores de contenido, periodistas y representantes de las industrias tecnológica y automotriz en una competencia sobre simuladores de conducción.

Durante la jornada, los asistentes conocieron la historia de Plop Studio, la evolución de “Dark Rally” y las oportunidades que ofrece el advergaming para las marcas interesadas en conectar con nuevas audiencias a través de experiencias digitales inmersivas.

“Dark Rally” está disponible en Steam y dispositivos móviles, superando las 975 mil descargas acumuladas. El videojuego forma parte de las propiedades intelectuales desarrolladas por Plop Studio como “Waifu Arena” y representa la apuesta del estudio por seguir impulsando experiencias competitivas desarrolladas desde Perú.

Uno de los temas centrales de la presentación fue el potencial del advergaming como herramienta para generar interacción entre las marcas y las comunidades digitales. Durante la exposición se compartieron cifras sobre el crecimiento del ecosistema gamer en el Perú y las oportunidades que ofrecen los videojuegos como espacios de activación, visibilidad y conexión con los consumidores.

Como principal anuncio de la noche, Plop Studio presentó el primer concurso nacional de Dark Rally, iniciativa que permitirá que el jugador con el mejor desempeño se convierta en un personaje oficial dentro del videojuego, formando parte de futuras actualizaciones de la experiencia.

En comunicación con El Comercio, Plop Studios indicó que el ganador del concurso será quien tenga el mejor tiempo en el track “Infierno”, una de las tres pistas del juego. Interesados tendrán hasta fin de este año para mostrar sus habilidades en el juego.

Como parte de la experiencia de lanzamiento, periodistas, creadores de contenido y representantes de las industrias tecnológica y automotriz participaron en una competencia desarrollada sobre simuladores de conducción. La actividad permitió a los invitados ponerse al volante y competir por registrar el mejor tiempo de la noche, acercándose de forma directa al universo de “Dark Rally”.