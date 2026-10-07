El auto fue diseñado po Dennis McCarthy y su compañía Vehicle Effects, la cual ha trabajado en vehículos para películas como "Rápidos y furiosos".
El auto fue diseñado po Dennis McCarthy y su compañía Vehicle Effects, la cual ha trabajado en vehículos para películas como "Rápidos y furiosos".
/ Street Fighter/Legendary
Por Redacción EC

Cualquiera que haya jugado el clásico juego de pelea “Street Fighter II” recuerda los memorables niveles donde tenías que destruir un Lexus LS400 . Ahora una suertuda persona tendrá la oportunidad de llevarse una copia casi exacta del pobre vehículo, pixelado apropiadamente para imitar los gráficos de 16 bits del original.

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