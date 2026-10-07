Cualquiera que haya jugado el clásico juego de pelea “Street Fighter II” recuerda los memorables niveles donde tenías que destruir un Lexus LS400 . Ahora una suertuda persona tendrá la oportunidad de llevarse una copia casi exacta del pobre vehículo, pixelado apropiadamente para imitar los gráficos de 16 bits del original.

El auto forma parte de una asociación entre Capcom, la aseguradora de carros The General y la próxima a estrenarse película de “Street Fighter”. Fue revelado recientemente en un evento en donde aparecieron los actores de la cinta.

Esta copia del Lexus LS400 fue construida por Dennis McCarthy y la empresa Vehicle Effects, especializada en producir vehículos para películas de Hollywood, incluyendo la franquicia “Rápidos y furiosos”.

“He construido muchos autos alocados a lo largo de los años, pero hay algo realmente divertido en tomar un auto que la gente ha pasado décadas destrozando en un videojuego y darle una segunda vida”, dijo McCarthy en una nota de prensa del evento. “Los fans de Street Fighter reconocen este auto en cuanto lo ven, así que queríamos que cada detalle fuera perfecto y, al mismo tiempo, convertirlo en algo que realmente se pudiera manejar. Y después de todos los golpes que ha recibido este auto, diría que se ha ganado con creces un respiro.”

Su dueño será eligido mediante un sorteo abierto hasta el 18 de noviembre, aunque con la condición de que está disponible solo para residentes legales de los Estados Unidos y sus territorios. El premio también incluye el monto de US$25,400.69. Los interesados pueden inscribirse aquí.