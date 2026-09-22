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Resumen

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"Halo: Campaign Evolved" sería el último proyecto de Halo Studios.
"Halo: Campaign Evolved" sería el último proyecto de Halo Studios.
/ Halo Studios
Por Juan Luis Del Campo

El 2026 ha sido un año de yuxtaposiciones con la salida de algunos de los mejores videojuegos de los últimos años – “Mina the Hollower”, “Onimusha Way of the Sword” y “Saros”, por mencionar un par -, dos de las salidas más anticipadas de los última década – “Grand Theft Auto VI” y el remake “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” – contrastando con horribles noticias en la industria de los videojuegos como el anuncio del fin de los juegos físicos por parte de PlayStation y el cierre de varios estudios por parte de Xbox.

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