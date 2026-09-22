El 2026 ha sido un año de yuxtaposiciones con la salida de algunos de los mejores videojuegos de los últimos años – “Mina the Hollower”, “Onimusha Way of the Sword” y “Saros”, por mencionar un par -, dos de las salidas más anticipadas de los última década – “Grand Theft Auto VI” y el remake “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” – contrastando con horribles noticias en la industria de los videojuegos como el anuncio del fin de los juegos físicos por parte de PlayStation y el cierre de varios estudios por parte de Xbox.

Bueno, estos últimos continúan con la filial de Microsoft anunciando el cierre de algunos de sus estudios, incluyendo Halo Studios, y la desaparición de 268 empleos como parte de su continuo proceso de reestructuración bajo su nueva CEO, Asha Sharma.

En un comunicado a sus empleados, Xbox detalla los nuevos cambios, que llevan a su restructuración a un 75%. Quizás la más impactante es la expansión de Activision, que Microsoft adquirió junto a Blizzard en 2023, para tomar control tanto de World’s Edge (“Age of Empires”) y Rare (“Sea of Thieves”). Activision también tomará control de la saga “Halo”, poniendo al popular juego FPS de ciencia ficción bajo el mismo techo que “Call of Duty” y dejando de lado a Halo Studios, que sobrevivirá con solo un pequeño equipo para “brindar apoyo a la comunidad de Halo y a los juegos ya en el mercado.”

Otro estudio que verá sus capacidades ampliadas será Bethesda (“The Elder Scrolls”), que tomará control de Obsidian (“Grounded”). Este último estudio trabajará en el ya anunciado nuevo proyecto de “Fallout”, su primero desde el críticamente aclamado “New Vegas”, así como sus propios proyectos, aunque el énfasis de Microsoft y Xbox en enfocarse en grandes franquicias da poca esperanza de que estos serán un nuevo “Avowed” o “Pillars of Eternity”.

No son los únicos estudios que se juntan, con King tomando control de Microsoft Casual Games para formar un titán más grande en el área de juegos móviles, mientras que Playground y Turn 10 se fusionarán en un solo estudio para trabajar en las franquicias “Forza” y “Fable”.

En mejores noticias, Undead Labs, creadores de “State of Decay”, encontró un nuevo distribuidor, uniéndose a Double Fine (“Psychonauts”) y Compulsion (“South of Midnight”) en salvarse de ser clausurados. Una suerte que no comparte Ninja Theory – creadores de la franquicia “Hellblade” – cuyo futuro pende de un hilo luego de que dos acuerdos para su continuidad “no se concretaran”. Una pena porque el estudio ya había anunciado una tercera entrega en la saga, que a pesar de sus notables fallas, el redactor de esta nota disfrutó tremendamente.

También en la cuerda floja está Arkane (“Dishonored”, “Prey”), cuyas consultas siguen en curso hasta finales del año. El desarrollador francés estaba trabajando en “Marvel’s Blade”.