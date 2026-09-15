icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El proyecto de taxis autónomos viene de una asociación entre Waymo, la operadora de aplicaciones de transporte compartido Go y la compañía de taxis Nihon Kotsu. (Foto de Heather Diehl / Getty Images vía AFP)
El proyecto de taxis autónomos viene de una asociación entre Waymo, la operadora de aplicaciones de transporte compartido Go y la compañía de taxis Nihon Kotsu. (Foto de Heather Diehl / Getty Images vía AFP)
/ HEATHER DIEHL
Por Agencia EFE

El primer servicio de robotaxis de Japón llegará a Tokio en 2027, según anunciaron este martes Waymo, la empresa de conducción autónoma de la tecnológica estadounidense Alphabet, junto con la operadora de aplicaciones de transporte compartido Go y la compañía de taxis Nihon Kotsu.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.