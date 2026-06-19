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Se observa un vehículo eléctrico Jaguar autónomo de Waymo en Tempe, Arizona, en las afueras de Phoenix, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Se observa un vehículo eléctrico Jaguar autónomo de Waymo en Tempe, Arizona, en las afueras de Phoenix, el 15 de septiembre de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

La empresa Waymo, líder estadounidense en robotaxis, retiró del mercado cerca de 4.000 de sus vehículos autónomos tras varios incidentes en zonas de obra cerradas al tráfico en autopistas.

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