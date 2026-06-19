La empresa Waymo, líder estadounidense en robotaxis, retiró del mercado cerca de 4.000 de sus vehículos autónomos tras varios incidentes en zonas de obra cerradas al tráfico en autopistas.

La retirada anunciada por la filial de Alphabet (casa matriz de Google) fue presentada el miércoles ante la agencia federal de seguridad vial (NHTSA) y afecta a 3.871 vehículos.

Según el informe consultado por la AFP, “bajo algunas circunstacias” el software puede permitir que los robotaxis “entren y circulen a velocidad de autopista” en zonas de obra sin “reconocerlas”, lo que aumenta el riesgo de un accidente.

El fabricante registró 13 incidentes en abril y mayo, seis cerca de Phoenix (Arizona) y siete en el área de la bahía de San Francisco, sin que se produjeran heridos.

Waymo suspendió la circulación en autopistas el 19 de mayo y el correctivo está “en fase de desarrollo”. Sus coches siguen circulando en otras vías.

“Hemos identificado un aspecto que se puede mejorar en el comportamiento de nuestros vehículos alrededor de las zonas de obras en autopistas”, declaró un portavoz de Waymo.

La empresa afirma haber notificado a los reguladores “de manera proactiva” y haber presentado una “retirada voluntaria de software ante la NHTSA”.

Esta es la sexta retirada de Waymo y la segunda en poco más de un mes.

La empresa retiró en mayo unos 3.800 vehículos por circular por carreteras inundadas, y en diciembre, más de 3.000 por adelantar de forma ilegal a autobuses escolares en Austin, Texas.

Waymo afirma que sus vehículos recorrieron ya unos 270 millones de kilómetros de forma autónoma y asegura que registran 13 veces menos accidentes graves que los conductores humanos.

Estas retiradas se producen en plena fase de expansión de la empresa.

Waymo recaudó 16.000 millones de dólares en febrero y prevé implantarse en más de 20 ciudades en 2026, entre ellas Londres y Tokio, en una competencia mundial que la enfrenta en particular a su rival chino Apollo Go (Baidu).