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Películas como "Impacto profundo" han imaginado cómo afectaría a la humanidad el choque de un asteroide con la Tierra.
Películas como "Impacto profundo" han imaginado cómo afectaría a la humanidad el choque de un asteroide con la Tierra.
/ Paramount Pictures
Por Agencia EFE

El experto en asteroides de la NASA Humberto Campins considera que, aunque las personas “como individuos” no tiene “nada de qué preocuparse” por el impacto de un asteroide sobre la Tierra, la civilización humana “sí debe prepararse” para esta amenaza, que “volverá a ocurrir”.

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