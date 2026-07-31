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Resumen

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La NASA inauguró su nuevo túnel de viento, el primero en 40 años, que mejorará el rendimiento y la seguridad de las futuras generaciones de aviones, cohetes y vehículos de exploración espacial. Fotografía cedida por la NASA/EFE
La NASA inauguró su nuevo túnel de viento, el primero en 40 años, que mejorará el rendimiento y la seguridad de las futuras generaciones de aviones, cohetes y vehículos de exploración espacial. Fotografía cedida por la NASA/EFE
/ Keegan Barber/ NASA
Por Agencia EFE

La NASA inauguró este viernes su nuevo túnel de viento, el primero en 40 años, que mejorará el rendimiento y la seguridad de las futuras generaciones de aviones, cohetes y vehículos de exploración espacial, con especial énfasis en las misiones lunares y hacia Marte.

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