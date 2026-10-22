icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un jet de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos patrulla los cielos sobre el Medio Oriente, en el contexto de la guerra con Irán. (Centcom).
Un jet de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos patrulla los cielos sobre el Medio Oriente, en el contexto de la guerra con Irán. (Centcom).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Estados Unidos e Israel elaboraron nuevos planes militares para atacar Irán tras las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en el país norteamericano, en una operación que sería corta pero intensa. La decisión final está en manos del presidente Donald Trump, quien ha postergado en varias ocasiones una nueva ofensiva. ¿Qué buscan conseguir EE.UU. e Israel con los ataques y hasta qué punto podrían obligar a Teherán a negociar?

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.