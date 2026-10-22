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Resumen

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La presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, habla en una rueda de prensa en la que se manifiesta contra la detención de la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González. (EFE/ José Jacome).
La presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, habla en una rueda de prensa en la que se manifiesta contra la detención de la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González. (EFE/ José Jacome).
/ José Jacome
Por Agencia EFE

La Revolución Ciudadana, el partido del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), denunció una persecución en su contra y exigió la “inmediata libertad” de la excandidata presidencial Luisa González, detenida en la madrugada de este jueves.

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