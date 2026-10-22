La Revolución Ciudadana, el partido del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), denunció una persecución en su contra y exigió la “inmediata libertad” de la excandidata presidencial Luisa González, detenida en la madrugada de este jueves.

En una rueda de prensa en la capital, Quito, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, sostuvo que González ha sido “secuestrada por este Gobierno” al aseverar que “no hay razones” para la detención de la excandidata, investigada por presuntas irregularidades en las finanzas de su campaña electoral de 2023.

Rivadeneira afirmó que el caso por el que ha sido detenida González es “un proceso ya juzgado”, y cuestionó que la Fiscalía reabra el expediente a cinco semanas de las elecciones locales, donde la Revolución Ciudadana no puede participar al encontrarse suspendida a petición del mismo Ministerio Público.

La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González habla durante una conferencia de prensa en Quito, Ecuador, el 28 de enero de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP). / RODRIGO BUENDIA

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