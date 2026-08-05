La inteligencia artificial (IA) es una herramienta que cada vez encuentra más aplicaciones, y una de ellas está en la investigación criminal. Como en una película de Cine Negro, los sistemas de IA junto a la tecnología 3D ahora pueden recrear la escena de un crimen y facilitar la resolución de un caso en mucho menos tiempo y con mayor efectividad.

Hoy en día algunos cuerpos policiales vienen usando estas tecnologías para documentar, analizar y reconstruir los hechos. Pero, claro, todo dependel de la calidad y el volumen de información.

Esto es lo que trabajan los investigadores de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera (BLKA). Según informe de El Español, lo que se busca es pasar de una escena virtual a un escenario capaz de analizarse con IA.

Por un lado, se recoge información a través de cientos o miles de fotografías que sirven para la recreación digital con la que poder interactuar sin alterar las pruebas físicas. Para esto utilizan escáneres láser 3D (LIDAR), cámaras de alta resolución y drones.

Por otro lado, en España, indica el informe, se aplica el Proyecto Locard que integra gafas de realidad virtual para la formación de investigadores. Esto permite analizar en detalle el escenario de un accidente o delito virtualizado.

Pero el objetivo de TUM y la BLKA va por construir métodos que identifican, clasifican y catalogan automáticamente la escena de un crimen. “El objetivo a largo plazo es reunir diversos tipos de evidencia en un entorno virtual compartido y relacionarlos entre sí”, dijo Michael Greza, director del proyecto de la TUM.

El siguiente paso, después de la recreación y clasificación, será analizar las relaciones espaciales entre objetos, lo que permitirá determinar si las personas pueden verse entre sí desde posiciones específicas o qué áreas de una habitación son visibles. Es decir, el desplazamiento dentro de una escena.