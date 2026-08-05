La inteligencia artificial puede ayudar a resolver crímenes. (Foto generada con IA: Gemini)
La inteligencia artificial puede ayudar a resolver crímenes. (Foto generada con IA: Gemini)
Por Redacción EC

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta que cada vez encuentra más aplicaciones, y una de ellas está en la investigación criminal. Como en una película de Cine Negro, los sistemas de IA junto a la tecnología 3D ahora pueden recrear la escena de un crimen y facilitar la resolución de un caso en mucho menos tiempo y con mayor efectividad.

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