Meta presentó Muse, un agente personal de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas digitales en nombre del usuario. La herramienta no solo responde consultas, sino que también puede enviar correos, gestionar el calendario, reservar viajes, completar formularios o preparar una compra para que la persona la confirme.

Muse también puede encargarse de objetivos más amplios. A partir de una indicación, el sistema elabora un plan, organiza el tiempo y los recursos disponibles y continúa trabajando aunque el usuario cierre la aplicación. Entre los ejemplos mostrados por Meta figuran renegociar una factura o adaptar un plan de entrenamiento de acuerdo con los resultados diarios.

El agente funciona mediante una máquina virtual individual alojada en la nube, denominada Muse Secure VM. Este espacio cuenta con su propio navegador basado en Chromium, desde el cual la IA puede visitar páginas web, completar formularios y utilizar las aplicaciones autorizadas por el usuario.

Según Meta, cada máquina virtual se encuentra separada de las pertenecientes a otros usuarios. Muse tampoco recibe directamente las contraseñas introducidas por la persona, sino credenciales sustitutas o tokens que le permiten acceder a los servicios conectados sin revelar las claves reales. Meta asegura que el sistema incorpora controles adicionales para vigilar sus acciones.

Para realizar compras, Muse utiliza Link, la billetera digital de Stripe, y solicita la aprobación del usuario antes de completar el pago. Cada operación puede generar una tarjeta virtual de un solo uso, con el objetivo de evitar que los datos de la tarjeta bancaria queden expuestos. Stripe confirmó la integración de su sistema de pagos con el nuevo agente.

Por ahora, Muse está disponible únicamente en Estados Unidos para mayores de 18 años. Se puede utilizar mediante su aplicación para iOS y Android, su página web y WhatsApp. La mayoría de sus funciones cuenta con acceso gratuito, aunque también ofrece planes de suscripción para usos más intensivos. Meta prevé llevarlo posteriormente a otros países y a sus lentes inteligentes.