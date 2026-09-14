La herramienta no solo responde consultas, sino que también puede realizar diversas gestiones como enviar correos o reservar viajes.
La herramienta no solo responde consultas, sino que también puede realizar diversas gestiones como enviar correos o reservar viajes.
Por Redacción EC

Meta presentó Muse, un agente personal de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas digitales en nombre del usuario. La herramienta no solo responde consultas, sino que también puede enviar correos, gestionar el calendario, reservar viajes, completar formularios o preparar una compra para que la persona la confirme.

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