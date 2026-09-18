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Resumen

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Los riesgos que vienen con la inteligencia artificial han generado el debate sobre una posible manera de apagarla. (Foto: magnific.com)
Los riesgos que vienen con la inteligencia artificial han generado el debate sobre una posible manera de apagarla. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

¿Es posible detener una inteligencia artificial? Técnicamente, una IA puede interrumpirse mientras esté en un entorno controlado. Pero cuanto más actúa de forma autónoma en varios sistemas, más complejo es el bloqueo, advierten los expertos.

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