Una cuenta bancaria puede revelar muchos datos sobre nuestro hábitos financieros, por más que no tenga saldo disponible. (Foto: Eduardo Soares )
Una cuenta bancaria puede revelar muchos datos sobre nuestro hábitos financieros, por más que no tenga saldo disponible. (Foto: Eduardo Soares )
/ Unsplash
Por Redacción EC

Tener poco dinero o la cuenta bancaria vacía no significa que esta deje de ser atractiva para los ciberdelincuentes. En Perú, las denuncias por ciberdelincuencia pasaron de 19,101 en 2021 a 44,703 en 2025, un incremento de 134%, según el Ministerio Público. El riesgo, sin embargo, no está únicamente en el dinero disponible, sino también en la información que puede quedar expuesta.

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