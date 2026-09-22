Horóscopo de HOY, martes 22 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: surgirán señales positivas en el trabajo u oportunidades para no dejar pasar. Amor: la relación pasará por momentos incómodos pero con optimismo lo resolverá.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: la estabilidad podría estar amenazada si demora o posterga proyectos. Amor: su encanto será observado por alguien especial e iniciará un acercamiento romántico.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio generará beneficios que sorprenderán a su entorno. Amor: la relación no dará lugar para divertirse con amigos, pero llegará a un acuerdo.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una reunión generará contactos e iniciativas que harán crecer su actividad. Amor: seguirá su intuición en una cita y el momento romántico surgirá con naturalidad.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces y comenzará a obtener logros inesperados. Amor: las pequeñas atenciones colmarán de confianza a una persona y conducen al romance.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: recibirá elogios al organizar un proyecto que otros dejaron de lado. Amor: la pareja ganará en madurez al resolver duros problemas de convivencia.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para los cambios o reformas que mejoren las áreas de trabajo. Amor: no será buena idea actuar con desapego porque causará sufrimiento a la relación.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: pondrá manos a la obra en el proyecto que será su mayor desafío. Amor: se manejará con una actitud indiferente en la relación pero no será lo que siente.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el esfuerzo realizado dará sus frutos pero gradualmente. Amor: una situación incómoda generará momentos graciosos y las vivirá con humor.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: estará alerta ante un cambio de planes, podría haber descuidos. Amor: le atraerá cierta persona pero más allá de su fuerte encanto, tiene algo indefinible.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su habilidad para obtener resultados positivos en negocios estará activa. Amor: un momento de distancia en la pareja permitirá expresar una fuerte seducción.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: la situación parecerá empeorar pero verá que se insinúan resultados positivos. Amor: un personaje tóxico intentará crear discordia en la pareja pero no podrá.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA PERO SENSIBLE A LOS ADULONES. CON SUS AMIGOS ES BUEN CONFIDENTE.
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