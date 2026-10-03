Horóscopo de HOY, sábado 3 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: recibirá beneficios o hallará papeles u objetos valiosos que cree extraviados. Amor: una indiscreción sobre un asunto de la pareja motivará su respuesta fulminante.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: habrá proyectos que prometen crecimiento y el resultado no se hará esperar. Amor: la relación podría verse afectada por actitudes emocionales pero lo remontará.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: la situación mejora y se traduce en trabajos nuevos. Los negocios serán exitosos. Amor: dejará de repetir historias frustrantes y se decidirá por una experiencia hermosa.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: necesitará el apoyo de colegas idóneos para un nuevo proyecto y lo tendrá. Amor: habrá una vida social intensa pero también conocerá a una persona interesante.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: se concretará el negocio o proyecto tan esperado y la mejoría no se hará esperar. Amor: el encuentro con una expareja despertará emociones que renuevan un adiós.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: la actividad crece pero el resultado no conforma; se avecina un ajuste. Amor: los nervios incomodarán en la relación pero hallará el modo de sanar viejas heridas.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: tomará la iniciativa para resolver asuntos pendientes y todo mejorará. Amor: la sinceridad en la relación será el estímulo necesario para renovar la calidez.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: alguien creará problemas y los resolverá con astucia y carácter. Amor: surgirán discusiones en la relación y querrá ignorarlas pero no será buena idea.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento para hacer planes audaces pero sin precipitarse. Amor: idealizará rasgos de su pareja que no tiene, conviene ver las cosas tal como son.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la buena fortuna será una realidad y habrá beneficios imprevistos. Amor: todo parecerá estar en calma pero la rutina se convertirá en una amenaza.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: nuevas ideas se conjugarán con el desarrollo de un proyecto excelente. Amor: la relación le permitirá disfrutar de momentos románticos plenos de calidez.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: sugerirá iniciativas para crecer en lo material pero cierto entorno las resistirá. Amor: gestos de relación de larga data conspirarán contra la ternura; lo remontará.
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