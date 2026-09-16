icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cura Miguel Hidalgo proclama la Independencia Nacional en Dolores, a la madrugada del 16 de septiembre de 1810. (Obra de Adrián Unzueta, vía Wikimedia Commons)
El cura Miguel Hidalgo proclama la Independencia Nacional en Dolores, a la madrugada del 16 de septiembre de 1810. (Obra de Adrián Unzueta, vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 16 de septiembre, pero de 1810, el cura Miguel Hidalgo lanza el ‘Grito de Dolores’, con el que comenzó la insurrección de Querétaro y la guerra de la independencia de México.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.