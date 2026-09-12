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La banda surcoreana se presentará en Lima en tres fechas con entradas agotadas en el Estadio San Marcos. A propósito de su visita, Somos presenta “Permiso para bailar”, un concurso para que sus fans demuestren sus mejores pasos al ritmo de BTS.
La banda surcoreana se presentará en Lima en tres fechas con entradas agotadas en el Estadio San Marcos. A propósito de su visita, Somos presenta “Permiso para bailar”, un concurso para que sus fans demuestren sus mejores pasos al ritmo de BTS.
/ BIGHIT MUSIC
Por Pierina Denegri Davies

La cuenta regresiva para ver a BTS en Lima ya comenzó. Antes de que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook se presenten en la capital los días 7, 9 y 10 de octubre, Somos invita a celebrar ese esperado encuentro desde la pista de baile. Permiso para Bailar es una convocatoria nacional dirigida a grupos que quieran demostrar cuánto talento, coordinación y creatividad pueden reunir al ritmo de las canciones del grupo surcoreano.

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