La cuenta regresiva para ver a BTS en Lima ya comenzó. Antes de que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook se presenten en la capital los días 7, 9 y 10 de octubre, Somos invita a celebrar ese esperado encuentro desde la pista de baile. Permiso para Bailar es una convocatoria nacional dirigida a grupos que quieran demostrar cuánto talento, coordinación y creatividad pueden reunir al ritmo de las canciones del grupo surcoreano.

La inscripción, ya abierta, permitirá que grupos de todo el país postulen con una canción de BTS que tenga coreografía. La propuesta debe respetar los movimientos conocidos, pero también puede incorporar una interpretación a través del vestuario, la actitud, la puesta en escena y aquellos detalles que revelen la personalidad de cada equipo. Más que imitar, el reto consiste en apropiarse del escenario y darle su toque a cada presentación.

Después del cierre de la convocatoria, el equipo de Somos revisará las postulaciones que cumplan los requisitos y elegirá a cinco grupos finalistas. Los seleccionados serán contactados para participar en una final presencial el jueves 1 de octubre, en la sede principal de El Comercio, en el Centro de Lima. Allí demostrarán ante el jurado la energía, la precisión y la creatividad que expresaron frente a la cámara.

La competencia tendrá dos rondas. En la primera, los cinco equipos interpretarán en vivo la misma canción, el mismo fragmento y la misma coreografía utilizados en el video con el que postularon. Tres expertos evaluarán cada presentación y elegirán a los grupos con las valoraciones más altas, que continuarán en la etapa decisiva. Los tres clasificados deberán enfrentarse luego a un reto común: interpretar el mismo fragmento de una canción de BTS, que les será anunciado con anticipación para que puedan ensayarlo. Esta segunda presentación permitirá comparar cómo cada grupo aborda una misma coreografía y definirá el primer, segundo y tercer puesto de Permiso para Bailar.

Durante ambas etapas, el jurado considerará la técnica y la ejecución de los movimientos, la precisión, el ritmo, la coordinación grupal y el desempeño conjunto. También observará la presencia escénica, la energía, la expresividad y la creatividad. Los equipos ganadores compartirán un paquete de premios que incluye ARMY Bombs, bebidas SOS, vales de consumo en Pickadeli y un televisor de 75 pulgadas.

La participación es gratuita y está abierta a todo el Perú. Si llevan tiempo ensayando o reuniéndose para aprender sus coreografías favoritas, esta puede ser la ocasión para formar su grupo, encender la música y compartir con otros fanáticos la emoción que despierta BTS.

¿Cómo participar en el concurso?

El grupo debe grabar su presentación en un video horizontal, con una duración mínima de un (1) minuto y máxima de un (1) minuto y treinta (30) segundos. Todos los integrantes deberán aparecer de manera que permita apreciar claramente la coreografía y la performance.

El video deberá ser subido a YouTube o Vimeo. Posteriormente, el representante del grupo deberá enviar el enlace a somos1@comercio.com.pe, hasta las 11:59 p.m. del miércoles 23 de septiembre de 2026. Cualquier postulación que llegue después de esa fecha no será tomada en cuenta.

El correo debe incluir:

Nombre del grupo.

Nombres, apellidos y edades de todos los integrantes.

Distrito, ciudad y provincia desde la que participan.

Nombre, teléfono y correo electrónico del representante del grupo.

Canción de BTS elegida para la postulación.

Enlace al video de YouTube o Vimeo.

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Términos y condiciones “CONCURSO: PERMISO PARA BAILAR”

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “ Los Términos y Condiciones ”) regulan las condiciones para participar en el concurso PERMISO PARA BAILAR (en adelante, “ El Concurso ”), organizado por Empresa Editora El Comercio S.A., a través de la revista Somos (en adelante, “ El Comercio ”).

La participación en el Concurso implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones.

1. Vigencia

La convocatoria estará vigente desde el sábado 12 de setiembre de 2026 hasta las 11:59 p.m. del miércoles 23 de setiembre de 2026.

No serán consideradas las postulaciones recibidas después del plazo establecido.

2. Participantes

Podrán participar personas residentes en Perú que conformen grupos de cuatro (4) a siete (7) integrantes.

En caso participen menores de 18 años, estos deberán contar con autorización expresa de su padre, madre o tutor legal, de acuerdo con el procedimiento y documentación que determine el Organizador.

Cada grupo deberá designar a un representante, quien será el contacto principal con el Organizador durante todas las etapas del Concurso.

3. Inscripción

La participación es gratuita.

Para inscribirse, cada grupo deberá:

Grabar un video con una duración mínima de un (1) minuto y máxima de un (1) minuto y treinta (30) segundos. Interpretar en dicho video una coreografía correspondiente a una canción de BTS. Grabar el video en formato horizontal. Subir el video a YouTube o Vimeo y mantener el enlace disponible y accesible, como mínimo, hasta la finalización del Concurso. Enviar el enlace del video a somos1@comercio.com.pe dentro del plazo de la convocatoria. Incluir en el correo la siguiente información: nombre del grupo; nombres, apellidos y edades de todos los integrantes; nombre y datos de contacto del representante; canción utilizada; enlace al video; y cualquier otra información solicitada por el Organizador.

El envío de información incompleta, falsa o incorrecta podrá ocasionar la descalificación del grupo.

4. Características del video

El video presentado deberá:

Tener una duración de entre 1:00 y 1:30 minutos.

Estar grabado horizontalmente.

Permitir apreciar claramente a todos los integrantes y la ejecución de la coreografía.

Corresponder al grupo inscrito.

No contener material discriminatorio, difamatorio, obsceno, violento, ilícito o que vulnere derechos de terceros.

No contener publicidad comercial o promoción de marcas ajenas al Concurso sin autorización del Organizador.

Cumplir con las normas de publicación de YouTube o Vimeo, según corresponda.

5. Evaluación de las postulaciones

Una vez finalizado el periodo de inscripción, las postulaciones válidas serán evaluadas considerando criterios como:

Técnica y ejecución del baile.

Coordinación y sincronización grupal.

Performance, actitud y presencia escénica.

Creatividad y propuesta propia.

Vestuario y propuesta visual.

El Organizador seleccionará a cinco (5) grupos finalistas.

La decisión respecto de los grupos seleccionados será inapelable y de acuerdo con el criterio evaluado por el jurado.

6. Anuncio de finalistas

Los grupos seleccionados serán anunciados a través de la web y redes sociales oficiales del diario El Comercio y la revista Somos; y se les contactará a través del correo electrónico del representante.

Los finalistas deberán confirmar su participación en la final dentro del plazo que indique el Organizador. Si un grupo no confirma su participación, no responde a las comunicaciones o manifiesta que no podrá asistir, el Organizador podrá convocar a otro grupo participante en su reemplazo.

7. Final presencial

La final se realizará el jueves 1 de octubre de 2026, en el local principal del diario El Comercio, ubicado en Jr. Lampa 643, Centro de Lima, en horario por definir, el cual será informado a través del correo electrónico.

La presencia de todos los integrantes inscritos del grupo será obligatoria. No se permitirá el cambio de integrantes respecto al video enviado para la postulación. En caso de que se realice algún cambio en los participantes, mientras dure la vigencia del concurso, el grupo será descalificado.

Los grupos finalistas deberán interpretar el mismo fragmento presentado en su postulación durante la primera ronda de la final.

Tras dichas presentaciones, el jurado seleccionará a los tres (3) grupos con mayor valoración, quienes avanzarán a una segunda ronda.

Para la ronda definitiva se utilizará un fragmento musical seleccionado por el Organizador, de aproximadamente un minuto de duración.

El jurado determinará, luego de esta ronda, el primer, segundo y tercer puesto.

8. Traslados y gastos

La convocatoria está abierta a participantes residentes en cualquier parte del Perú.

La selección como finalista no incluye pasajes, transporte, hospedaje, alimentación, viáticos ni ningún otro gasto relacionado con el desplazamiento o permanencia de los participantes.

Cada integrante será responsable de asumir los gastos necesarios para asistir a la final.

El Organizador no efectuará reembolsos ni compensaciones por dichos conceptos.

9. Jurado

El jurado estará compuesto por tres integrantes externos, cuyos nombres serán comunicados antes de la final.

El jurado evaluará las presentaciones conforme a los criterios establecidos por el Organizador.

Las decisiones adoptadas por el jurado serán inapelables y responderán únicamente al criterio dispuesto por ellos.

10. Premios

Los equipos ganadores compartirán un paquete de premios que incluye ARMY Bombs, bebidas SOS, vales de consumo en Pickadeli y un televisor de 75 pulgadas.

Los premios no podrán ser canjeados por dinero ni sustituidos por otros productos o beneficios, salvo disposición expresa del Organizador.

11. Imagen, voz y material audiovisual

Los participantes autorizan al Organizador, en los alcances que establezca la legislación aplicable y la autorización correspondiente, a registrar mediante fotografías y/o videos su participación en la final y a utilizar dichos registros para la cobertura editorial y difusión del Concurso a través de los medios impresos, digitales y redes sociales vinculados a El Comercio y Somos.

Asimismo, el participante declara contar con las autorizaciones necesarias respecto de las personas que aparecen en el video presentado al Concurso.

12. Propiedad intelectual y derechos de terceros

El Concurso es una iniciativa independiente de Somos y Empresa Editora El Comercio S.A. y no es organizado, patrocinado, autorizado, respaldado ni administrado por BTS, BIGHIT MUSIC, HYBE ni por empresas o personas vinculadas oficialmente con dichos artistas.

La participación en el Concurso no otorga a los participantes derechos sobre las canciones, grabaciones, coreografías, nombres, marcas, imágenes u otros elementos protegidos pertenecientes a BTS o a sus respectivos titulares.

Los participantes son responsables de que el material propio incorporado adicionalmente a su video no vulnere derechos de propiedad intelectual, imagen, privacidad u otros derechos de terceros.

13. Datos personales

Los datos proporcionados por los participantes serán utilizados para gestionar su inscripción, contactarlos durante el desarrollo del Concurso, verificar el cumplimiento de los requisitos, gestionar la participación de los finalistas y realizar las demás acciones directamente relacionadas con el Concurso.

14. Descalificación

El Organizador podrá excluir a un grupo cuando:

Incumpla alguno de los presentes Términos y Condiciones.

Presente información falsa.

El video no respete la duración o formato solicitado.

El enlace enviado no pueda ser visualizado.

Se compruebe alguna conducta fraudulenta.

El contenido presentado vulnere derechos de terceros.

Se produzcan comportamientos ofensivos, discriminatorios, violentos o contrarios a las reglas del Concurso.

El grupo finalista no confirme o no se presente a la final en las condiciones establecidas.

15. Modificaciones

El Organizador podrá realizar modificaciones a la dinámica, cronograma o condiciones del Concurso cuando circunstancias justificadas así lo requieran, comunicándolo oportunamente a través de sus canales oficiales, conforme a la normativa aplicable.

Asimismo, podrá suspender o cancelar el Concurso ante circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito u otras situaciones que imposibiliten razonablemente su realización.

16. Aceptación

La participación en PERMISO PARA BAILAR supone que los participantes han leído y aceptan los presentes Términos y Condiciones.

Los asuntos no contemplados expresamente serán resueltos por el Organizador de conformidad con las normas aplicables y las características del Concurso.