“Project Runway” ¿Dónde ver la serie? El último episodio de la temporada 22 de “Project Runway” se transmite por E! Entertainment mediante la señal de DGO (plataforma de DirectV) el 10 de septiembre.

“Yo soy peruano-americano, y mis padres han nacido en Chosica. He jugado vóley y fútbol toda mi vida, y soy hincha de la ‘U’ (Universitario Deportes), pero no le digas a mis papás, porque son aliancistas”, bromea Barrientos en una entrevista virtual con este diario. Su familia paterna estuvo cerca de la música siempre: su tío Arturo Barrientos destaca como un eterno rockero peruano y sus abuelas eran costureras. Una de ellas vestía imágenes de vírgenes peruanas en su época. Bryan, con esos genes, probó terreno en el arte de la Literatura, pero al final se quedó con el diseño de modas.

“Perú no es solo un lugar para mí; es un latido, un ritmo que llevo en la sangre. Ser peruano-estadounidense siempre ha sido fundamental para mi identidad, algo que continuamente desentraño y reinterpreto a través de mi proceso de diseño”, agrega.

Barrientos obtuvo un posgrado en el Fashion Institute of Technology (FIT) de Nueva York y después viajó a París, Londres, Oaxaca (México) y Cusco (Perú) para aprender tejidos y colorización natural. Así, empezó a construir una carrera que lo ha llevado a vestir figuras como la cantante de Broadway y actriz de “Wicked”, Cynthia Erivo; la modelo y creadoras del reality show “Project Runway”, Heidi Klum; o la editora de la revista Allure, Jessica Cruel —quien vistió ‘Barrientos’ en la MET Gala—, entre otras personalidades del mundo de la moda y el entretenimiento.

Cynthia Erivo luce un vestido de algodón Supima diseñado por Bryan Barrientos, que escogió personalmente para la promoción de su álbum "I Forgive You". La cantante y actriz aparece en un anuncio de Spotify en Times Square, Nueva York. (Foto: Difusión/Cortesía Bryan Barrientos)

“Como estudiante, experimenté el diseño desde mis viajes y el problema de la crisis de inmigración en Estados Unidos. A veces, las personas no quieren hablar de eso, pero como diseñador tengo espacios donde hablar sobre la inspiración en mis raíces. (...) En mi colección, hay bastante inspiración de la vestimenta tradicional andina. Diseño bastantes siluetas de ponchos y volúmenes. Mis patrones de telas les gustaron al equipo de Cynthia Erivo, quien usó uno de mis prendas para las imágenes de su álbum musical ‘I Forgive You’ (2025). Es mi interpretación de un nuevo poncho con silueta de ‘reloj de arena’”, explica Barrientos.

Una modelo luce una creación de Bryan Barrientos, caracterizada por sus volúmenes y una silueta escultórica, elementos recurrentes en el trabajo del diseñador peruano-estadounidense. Posó para la revista Bazar. (Foto: Archivo Bryan Barrientos)

Un diseño de Bryan Barrientos. (Foto: Cortesía)

“Project Runway”

Bryan Barrientos junto a los demás diseñadores de la temporada 22 de "Project Runway", reality que pone a prueba su creatividad y capacidad para trabajar bajo presión. (Foto: Freeform)

Además de entretener, el reality show “Project Runway” sirve como semillero de diseñadores de moda en Estados Unidos. El desafío es diseñar en tiempo récord y con diferentes prendas y estilo. Tras su estreno en 2004, las primeras ediciones del programa tuvieron de jurados a Heidi Klum, Michael Kors y Tyra Banks, entre otras personalidades de la moda. Y el programa supo cómo mantenerse durante once temporadas. En esta última edición, Barrientos participa hasta el episodio 8, “Designing with the Stars”, en el que vistió a la bailarina Emma Slater.

Heidi Klum luce un vestido diseñado por Bryan Barrientos para la alfombra roja de "El diablo viste a la moda 2". (Foto: Instagram)

“Siempre pienso en lo que me ayudará a alcanzar mi objetivo principal como diseñador, que es encontrarme como persona (...) Cuando pensé en unirme a un reality show, sabía que me pondría a prueba en el diseño de modas. Porque tengo que pensar sobre la marcha. Es realmente muy difícil. Ahí tú eres quien eres. Es puro instinto. Se trata de tomar decisiones rápidas. Para, luego, ser criticado por profesionales y diseñadores muy respetados. Eso es lo que yo quería. ¿Cómo me pongo a prueba? Tratando de encontrar mi instinto natural. Lo positivo vendrá cuando descubra algo más sobre mí mismo”, sostiene Barrientos.

Barrientos observa de nuevo sus raíces peruanas y sigue cosiendo, entre la intimidad de su taller y el escrutinio de la televisión. Su próxima parada será la Semana de la Moda Nupcial de Nueva York, organizada por el CFDA, del 13 al 15 de octubre. Allí presentará “Magdalena”, colección inspirada en su abuela migrante Maria Magdalena Sosa. “Habla de lo que nos pasó y cómo hacemos para continuar en el futuro”, concluye.

"Project Runway" Show de modas y escrutinio En el séptimo episodio de la temporada 22 de “Project Runway”, la modelo Liris Crosse desfiló con un vestido que Bryan Barrientos confeccionó con cables eléctricos y una bolsa de basura durante el reto de materiales no convencionales. Más adelante, ella cuestionó la prenda por considerar que no había sido pensada para un cuerpo de talla grande y calificó el diseño como “descuidado” y “perezoso”; además, dijo que su “espíritu estaba quebrantado” por la prenda que desfiló en pasarela. El ‘look’ fue duramente criticado por el jurado, aunque Barrientos quedó a salvo de la eliminación.

“Vengo de una familia de tallas grandes. Mi madre se dice a sí misma ‘Barbie grande’, y yo he diseñado para cuerpos así toda mi vida, incluso cuando trabajaba en tiendas o vendía polladas aquí. Ama su cuerpo. Ama quien es. (...) Y, vuelvo a decir, estoy en una industria que siempre va a tener aspectos positivos o negativos. Todo es subjetivo. Luego está el espectador y la crítica desde fuera de la industria. Creo que la gente lo entiende o no, y eso está bien. Expresarse, está bien para mí”, dice Barrientos.