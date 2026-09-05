Por Leslie A. Galván

En la pared, fotografías de alta costura adornan el atelier de Bryan Barrientos en Nueva York. Cada día, desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche, el diseñador peruano-estadounidense y su equipo sostienen agujas y dibujan ropajes buscando, luego, encantar en las mejores pasarelas de Estados Unidos. Bryan es el primer peruano en “Project Runway” y la revelación de la Semana de la Moda de Nueva York. Sin embargo, fuera de los reflectores, vuelve a sentarse en su taller como aquel niño de Paterson, Nueva Jersey, hijo de migrantes, que busca su lugar propio en una familia de artistas.

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