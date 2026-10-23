Se acerca Halloween y con él llegan los disfraces, las calabazas y, por supuesto, las bolsas interminables de caramelos, chocolates y gomitas. Los niños felices, los papás entrando en pánico y la clásica advertencia: “¡Ya comiste suficiente azúcar!”. Pero antes de convertir los dulces en los villanos de esta historia, vale la pena hacernos una pregunta: ¿realmente es Halloween el problema? La respuesta corta es no. Una noche de dulces no determina la salud de un niño. Lo que importa es lo que sucede los otros 364 días del año.

Primero, entendamos qué ocurre cuando consumimos azúcar. Los dulces suelen aportar azúcares de rápida absorción y poca fibra, proteína o micronutrientes. Esto puede generar aumentos relativamente rápidos de glucosa en sangre, seguidos de una respuesta de insulina que ayuda a regularla. Y aunque este proceso es completamente normal, consumir grandes cantidades de productos azucarados de manera habitual puede desplazar alimentos más nutritivos y afectar la calidad de la alimentación.

Dejamos que nuestros hijos e hijas disfruten de su noche de Halloween, pero entendiendo que sus “excesos” no pueden convertirse en una regla. (iStock) / Trendsetter Images

¿Y qué pasa con la energía y el famoso niño “hiperactivo por comer azúcar”? Aquí viene una sorpresa: la evidencia científica no demuestra que el azúcar, por sí solo, cause hiperactividad en los niños. Muchas veces confundimos el efecto del azúcar con la emoción de una fiesta, los disfraces, los juegos y la sobreestimulación. Porque, seamos sinceros, ¿quién no estaría emocionado después de recorrer el barrio vestido de Spider-Man? Sin embargo, eso no significa que la alimentación no influya en cómo se sienten. Una dieta basada frecuentemente en productos azucarados y ultraprocesados, con poca proteína, fibra y alimentos frescos, puede dificultar una adecuada saciedad y desplazar nutrientes importantes para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y el bienestar general.

El sueño también merece atención. Aunque comer azúcar no significa automáticamente dormir mal, consumir muchos dulces cerca de acostarse puede generar molestias digestivas. Además, algunos chocolates y bebidas contienen cafeína, que puede interferir con el descanso. Y sabemos que dormir poco sí puede afectar la concentración, la regulación emocional, el apetito y los niveles de energía del día siguiente.

Pero hay otro aspecto del que hablamos poco: la relación emocional que construimos con la comida desde pequeños. Cuando convertimos los dulces en premios, castigos o alimentos absolutamente prohibidos, podemos hacerlos todavía más deseables. El objetivo no debería ser criar niños que sientan culpa por comerse un chocolate, sino enseñarles que existen alimentos para nutrirnos diariamente y otros que disfrutamos ocasionalmente.

Tampoco olvidemos el factor del sueño: consumir muchos dulces antes de acostarse puede traer molestias. (iStock) / FG Trade

Entonces, ¿qué hacemos este Halloween?

Dejemos que disfruten (revise la guía de la página 42 de esta edición). Evitemos que salgan a pedir dulces con hambre extrema, mantengamos sus comidas habituales y establezcamos acuerdos razonables sobre cuándo y cuánto comer. Después de la celebración, podemos guardar los dulces y ofrecerlos en distintas ocasiones, sin necesidad de convertirlos en una batalla familiar. Y, sobre todo, no utilicemos el ejercicio, las restricciones o los castigos para “compensar” lo que comieron. Porque educar nutricionalmente también significa enseñar equilibrio, autonomía y disfrute. Este Halloween, el verdadero objetivo no es que nuestros hijos coman cero caramelos, sino que aprendan que disfrutar de la comida y cuidar su salud pueden ir de la mano. Una noche no define sus hábitos, pero lo que les enseñamos alrededor de esa bolsa de dulces puede acompañarlos durante muchos años. Y ese sí es un aprendizaje que vale más que cualquier chocolate. / /