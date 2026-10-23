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Resumen

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Es clave enseñarles que existen alimentos para nutrirnos diariamente y otros que solo disfrutamos de vez en cuando.(iStock)
Es clave enseñarles que existen alimentos para nutrirnos diariamente y otros que solo disfrutamos de vez en cuando.(iStock)
/ fstop123
Por Maca Bustamante

Se acerca Halloween y con él llegan los disfraces, las calabazas y, por supuesto, las bolsas interminables de caramelos, chocolates y gomitas. Los niños felices, los papás entrando en pánico y la clásica advertencia: “¡Ya comiste suficiente azúcar!”. Pero antes de convertir los dulces en los villanos de esta historia, vale la pena hacernos una pregunta: ¿realmente es Halloween el problema? La respuesta corta es no. Una noche de dulces no determina la salud de un niño. Lo que importa es lo que sucede los otros 364 días del año.

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