Halloween es una de las fechas más esperadas por quienes aprovechan octubre para organizar fiestas, reuniones, disfraces y actividades temáticas. En Perú, la celebración volverá a tener lugar el 31 de octubre de 2026, pero este año existe un detalle que puede resultar especialmente atractivo para quienes planean salir o reunirse: Halloween caerá sábado. La coincidencia con el inicio del fin de semana permitirá que muchas personas puedan organizar sus actividades durante la noche sin tener que esperar hasta los últimos días de la semana para celebrar.

¿ Qué debes saber sobre Halloween 2026?

Para quienes ya están pensando en disfraces, reuniones o actividades para esa fecha, la respuesta es concreta: Halloween se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026 en Perú. La fecha se mantiene todos los años, por lo que no cambia de acuerdo con el día de la semana. Lo que sí varía es el día en que cae, y en esta oportunidad será sábado, una coincidencia que suele facilitar la organización de eventos y celebraciones nocturnas.

En el calendario, Halloween aparece cada año el 31 de octubre, justo antes del Día de Todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre. En Perú, ambas fechas forman parte de un periodo en el que también suelen realizarse diversas actividades familiares y culturales.

¿Por qué Halloween se celebra el 31 de octubre?

Aunque actualmente Halloween está relacionado principalmente con disfraces, dulces y fiestas, la fecha tiene antecedentes históricos que se remontan a antiguas tradiciones europeas. Una de las celebraciones vinculadas con su origen es Samhain, una festividad de los antiguos pueblos celtas asociada con el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno.

Con el paso del tiempo, distintas tradiciones se fueron mezclando y la víspera del Día de Todos los Santos adquirió una nueva denominación. La expresión inglesa “All Hallows’ Eve”, utilizada para referirse a esa víspera, terminó dando origen al nombre “Halloween”. Así, el 31 de octubre quedó asociado a una celebración que posteriormente evolucionó y se extendió a diferentes partes del mundo.

Disfraces, dulces y calabazas: ¿de dónde vienen?

Uno de los elementos más reconocibles de Halloween son los disfraces. Aunque actualmente pueden representar desde personajes de películas hasta criaturas de terror, su presencia está relacionada con antiguas costumbres en las que las personas utilizaban determinadas vestimentas durante celebraciones vinculadas con el mundo espiritual. Con los siglos, esta práctica adquirió un carácter principalmente recreativo.

Otro símbolo tradicional es la calabaza tallada, conocida como jack-o’-lantern. Curiosamente, la costumbre no comenzó utilizando calabazas. En Irlanda se empleaban nabos y otros vegetales para elaborar linternas, pero cuando esta tradición llegó a Estados Unidos, la calabaza ganó protagonismo debido a que era más abundante y sencilla de tallar.

En la actualidad, Halloween se ha convertido en una celebración que combina historia, entretenimiento y cultura popular. Las fiestas de disfraces, los dulces, las decoraciones, las películas de terror y las reuniones temáticas forman parte de las actividades que suelen desarrollarse alrededor del 31 de octubre. En Perú, la fecha también ha ganado presencia en distintos espacios comerciales, familiares y sociales.

Más allá de las fiestas y los disfraces, Halloween representa una tradición que ha cambiado considerablemente desde sus antiguos orígenes hasta convertirse en una celebración conocida internacionalmente. Para este 2026, los peruanos que quieran sumarse a la fecha ya tienen el dato principal: Halloween será el sábado 31 de octubre, una jornada que llegará acompañada de las habituales actividades y costumbres asociadas a esta celebración.