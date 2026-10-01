Por Redacción EC

Halloween es una de las fechas más esperadas por quienes aprovechan octubre para organizar fiestas, reuniones, disfraces y actividades temáticas. En Perú, la celebración volverá a tener lugar el 31 de octubre de 2026, pero este año existe un detalle que puede resultar especialmente atractivo para quienes planean salir o reunirse: Halloween caerá sábado. La coincidencia con el inicio del fin de semana permitirá que muchas personas puedan organizar sus actividades durante la noche sin tener que esperar hasta los últimos días de la semana para celebrar.