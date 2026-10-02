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Resumen

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Mario Mendoza y Sergio Cavero llevaron a “Pizza Party” una convivencia muy peruana: Halloween, canción criolla, familia y memoria. (Foto: Miranda Irabien)
Mario Mendoza y Sergio Cavero llevaron a “Pizza Party” una convivencia muy peruana: Halloween, canción criolla, familia y memoria. (Foto: Miranda Irabien)
Por Sonia del Águila

En el Perú, el 31 de octubre siempre ha tenido algo de batalla cultural. En una casa puede haber niños disfrazados pidiendo caramelos y, apenas unos metros más allá, un vals criollo sonando a todo volumen. Calabazas y cajones. Halloween y jarana. Dos celebraciones aparentemente condenadas a no entenderse que, sin embargo, llevan décadas compartiendo la misma noche.

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