Ricardo Bromley protagoniza “El rincón de los muertos”, obra de teatro documental que reconstruye episodios de la historia y memoria de Ayacucho. | Foto: Fernanda Luz/ Sesc Santos
Ricardo Bromley protagoniza “El rincón de los muertos”, obra de teatro documental que reconstruye episodios de la historia y memoria de Ayacucho. | Foto: Fernanda Luz/ Sesc Santos
Por Redacción EC

El teatro peruano tendrá una nueva presencia internacional con “El rincón de los muertos”, obra de teatro documental que formará parte del Festival de Otoño de Madrid. La puesta en escena, escrita por Sebastián Rubio a partir de testimonios del actor Ricardo Bromley, llegará a España después de un recorrido que desde 2024 la ha llevado por escenarios de Perú, Brasil, Chile y Ecuador. Antes de continuar su ruta europea, tendrá una corta temporada en Lima, en el Centro Cultural PUCP, del 17 de setiembre al 11 de octubre.

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