El teatro peruano tendrá una nueva presencia internacional con “El rincón de los muertos”, obra de teatro documental que formará parte del Festival de Otoño de Madrid. La puesta en escena, escrita por Sebastián Rubio a partir de testimonios del actor Ricardo Bromley, llegará a España después de un recorrido que desde 2024 la ha llevado por escenarios de Perú, Brasil, Chile y Ecuador. Antes de continuar su ruta europea, tendrá una corta temporada en Lima, en el Centro Cultural PUCP, del 17 de setiembre al 11 de octubre.

La obra parte de una pregunta que atraviesa la historia reciente del Perú y, en particular, la de Ayacucho. El título proviene de la traducción de las palabras quechuas “aya”, muerte, y “kuchu”, rincón. Desde esa idea, Rubio y Dávila construyen una puesta en escena que revisa distintos episodios de la historia ayacuchana y sus vínculos con la violencia política. El mito fundacional, la batalla de la independencia, el conflicto armado interno y las protestas de diciembre de 2022 aparecen como parte de un mismo relato.

La puesta en escena incorpora música, testimonios y la danza de las tijeras para abordar la violencia y las fracturas de la historia peruana.

El único actor en escena es Ricardo Bromley, quien interpreta, canta, toca instrumentos y ejecuta la danza de las tijeras, un ritual andino marcado por la exigencia física y la precisión de sus movimientos. Su propia historia familiar también forma parte de la obra. Uno de los objetos que aparece en escena es una lámpara que perteneció a su abuelo, el profesor Juan Alberto López Mayorga, quien tuvo que huir de su pueblo después de enfrentarse a militares durante las protestas de 1969 contra la derogación de la enseñanza pública gratuita.

La llegada al Festival de Otoño de Madrid representa así un nuevo capítulo para una obra que ha buscado llevar a escena aquello que suele quedar fuera de los relatos oficiales. Desde el teatro testimonial y documental, “El rincón de los muertos” confronta la memoria familiar con la historia colectiva y plantea una pregunta que trasciende las fronteras de Ayacucho: cómo romper los ciclos de violencia que parecen repetirse de generación en generación.