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Resumen

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Una muestra dela obra “Ipacankure”.
Una muestra dela obra “Ipacankure”.
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Por Juandiego Rodríguez Bazalar

El dramaturgo César Vega (Arequipa, 1936) cuenta que el crítico Alfonso La Torre quería “encajonar” a “Ipacankure” dentro del teatro del absurdo. A Vega no le gusta la etiqueta porque ni era su intención ni había leído entonces “Esperando a Godot” (1952), con la que su obra guarda algunas similitudes, sobre todo lo que Martin Esslin, autor del fundamental “The Theatre Of The Absurd”, señala como una acción que parece “representar un mundo onírico de pesadillas o acontecimientos reales”.

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