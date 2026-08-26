El británico Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley en la obra teatral “Harry Potter y el legado maldito” en Broadway, producción en la que participará del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027, según informó la revista Variety.

El actor retomará al personaje creado por J.K. Rowling más de una década después de su última aparición en la saga cinematográfica, mientras que Tom Felton dejará el papel de Draco Malfoy el 3 de enero del mismo año.

Grint volverá a ponerse en la piel del mejor amigo de Harry tras interpretar al personaje por última vez en 2011, cuando se estrenó “Harry Potter y las reliquias de la muerte II”, película que cerró la saga.

Asimismo, la puesta en escena desarrolla la historia de Harry, Ron y Hermione durante su etapa adulta, con una trama que inicia en el epílogo de “Las reliquias de la muerte”, cuando Harry y su esposa llevan a su hijo a Hogwarts para comenzar su formación como mago.

Sobre su regreso como Ron Weasley, Grint señaló que el personaje ha formado parte de su vida desde que tenía 11 años y destacó que volver a interpretarlo representa un reencuentro especial con una etapa importante de su carrera.

“Hay algo muy especial, como cerrar un círculo, en volver a ponerme en la piel de Ron ahora que ambos somos padres; de algún modo, es algo a la vez muy familiar y completamente nuevo”, expresó Grint al medio estadounidense.

La obra “Harry Potter y el legado maldito”, basada en el universo creado por J.K. Rowling, se estrenó en Londres en 2016 y llegó a Broadway en 2018.

Actualmente se presenta en el Lyric Theatre, ubicado cerca de Times Square. Según medios especializados, la producción ha recaudado más de 532 millones de dólares y se mantiene entre las más taquilleras de Broadway.

La participación de Felton en esta producción, iniciada en noviembre, también impulsó la venta de entradas, por lo que los productores esperan un efecto similar con la llegada del intérprete de Ron Weasley.

*Con información de EFE

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