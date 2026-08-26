Grint participará en la obra del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027, mientras que Felton hará su última función el 3 de enero. | (Foto: Angela Weiss / AFP)
Grint participará en la obra del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027, mientras que Felton hará su última función el 3 de enero. | (Foto: Angela Weiss / AFP)
Por Redacción EC

El británico Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley en la obra teatral “Harry Potter y el legado maldito” en Broadway, producción en la que participará del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027, según informó la revista Variety.

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