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Lía Camilo interpreta a una mujer detenida en un puesto fronterizo en “Passport”, obra de Gustavo Ott dirigida por Sergio París.
Lía Camilo interpreta a una mujer detenida en un puesto fronterizo en “Passport”, obra de Gustavo Ott dirigida por Sergio París.
Por Ángel Navarro Quevedo

Una mujer llega a un puesto fronterizo y espera que el trámite termine en pocos minutos. En cambio, dos oficiales la detienen y comienzan a hacerle preguntas. Lo que sigue es una noche en la que las palabras pierden precisión, las sospechas reemplazan a las certezas y una situación aparentemente rutinaria empieza a tomar un rumbo inesperado. Ese es el motor narrativo de “Passport”, obra del dramaturgo Gustavo Ott que se estrena hoy bajo la dirección de Sergio París.

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