Una mujer llega a un puesto fronterizo y espera que el trámite termine en pocos minutos. En cambio, dos oficiales la detienen y comienzan a hacerle preguntas. Lo que sigue es una noche en la que las palabras pierden precisión, las sospechas reemplazan a las certezas y una situación aparentemente rutinaria empieza a tomar un rumbo inesperado. Ese es el motor narrativo de “Passport”, obra del dramaturgo Gustavo Ott que se estrena hoy bajo la dirección de Sergio París.

Lía Camilo interpreta a la mujer detenida. Norka Ramírez y Paloma Reyes de Sá encarnan a los oficiales que intentan descifrar quién es y qué hace ahí. Entre los tres se instala una tensión extraña, porque nadie tiene toda la información y todos actúan como si conocieran la verdad. La dirección es de Sergio París, con dirección adjunta de Sergio García-Blásquez López y producción de Puente Producciones. Feffo Neyra acompaña las funciones con música en vivo.

París ubica el montaje en la tradición del teatro del absurdo, que en sus inicios funcionó como una llamada de atención sobre la falta de sentido y el aislamiento. Esa vía le permitió llevar al límite un asunto que conoce de cerca, porque él mismo es migrante y así llegó al texto. De ahí que la frontera de Passport no sea únicamente un punto geográfico. También puede ser una ciudad, una cultura o una familia, cualquier lugar donde alguien termine sintiéndose ajeno.

Norka Ramírez y Paloma Reyes de Sá encarnan a los oficiales que interrogan a la protagonista y convierten un trámite rutinario en una situación cada vez más extraña.

Un conocido extraño

El Perú conoce bien la sensación de llegar a un sitio donde las reglas parecen hechas para otros. La migración interna transformó durante décadas la identidad de Lima, una ciudad construida también por quienes llegaron de distintas regiones a buscar trabajo y educación. El director recuerda que también las migraciones al extranjero, las colonias peruanas esparcidas a lo largo del mundo, pues “todos somos migrantes en algún lugar de nuestra propia historia familiar”, afirma.

Para él, esa condición no es una excepción sino una regla histórica. “La humanidad es por naturaleza migrante. El mundo se formó a partir de la migración”, sostiene. Añade que casi nadie migra por gusto y que detrás de cada desplazamiento hay una carencia, un sueño o una urgencia política, y luego un trabajo de adaptación al idioma, la comida y las costumbres del nuevo lugar, planteamiento que marca a la protagonista de esta obra.

“Passport” explora la migración, los prejuicios y la incomunicación a través de una situación absurda en la que una frontera se convierte también en una barrera cultural.

En Passport, sin embargo, la diferencia no siempre aparece como desplazamiento. Está también en la manera en que los personajes se leen entre sí. Cada uno interpreta lo que escucha desde sus propios prejuicios y responde a una versión de la realidad que armó por su cuenta. “El no entenderse siempre es una llamada de atención”, señala París.

La frontera funciona entonces como una estructura que separa, aunque nadie recuerde qué está protegiendo. El director la describe como un límite detenido en el tiempo, que perdió su función original y conserva sus reglamentos, lo que la vuelve más riesgosa para quien la cruza y para quien la habita, elementos que se muestran en la obra, detrás de las bromas y los remates.

“Siempre juzgamos lo que tememos, por lo general lo diferente, lo extraño”, dice París, que atribuye buena parte de esos juicios a la poca atención que ponemos en nuestra propia cultura y en quienes vinieron antes. En escena el mecanismo aparece disfrazado de situaciones absurdas, y aun así resulta reconocible, porque una palabra mal interpretada puede volverse sospecha y una sospecha puede justificar cualquier reacción. El mensaje que el director quiere dejar es más simple de lo que el enredo sugiere, y es que todos nos necesitamos.