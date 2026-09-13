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“La mujer de negro” llega por primera vez a Lima bajo la dirección de Norma Martínez, con Alberto Isola y Nicolás Galindo en escena.
“La mujer de negro” llega por primera vez a Lima bajo la dirección de Norma Martínez, con Alberto Isola y Nicolás Galindo en escena.
Por Ángel Navarro Quevedo

Dos veces al día, la marea cubre la carretera que conduce hasta Eel Marsh House, una mansión aislada a la que Arthur Kipps solo puede llegar cuando el agua lo permite. Allí, entre la niebla y los silencios de una casa marcada por la muerte, el joven Kipps vuelve a encontrarse con una mujer vestida de negro cuya presencia lo perseguirá durante años. Esa historia llegará por primera vez a Lima el 19 de septiembre con “La mujer de negro”, que se montará en el Teatro Británico bajo la dirección de Norma Martínez.

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