La función se realizará el 28 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Teatro Manuel Segura | Foto: Difusión
La función se realizará el 28 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Teatro Manuel Segura | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Teatro Manuel Ascencio Segura presentará el próximo 28 de octubre a las 8:00 p. m. una adaptación en versión musical infantil del poema épico “La Odisea”, de Homero, reuniendo a jóvenes talentos en un montaje que combina dramaturgia, música y danza para relatar el viaje de Ulises tras la guerra de Troya.

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