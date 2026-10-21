El Teatro Manuel Ascencio Segura presentará el próximo 28 de octubre a las 8:00 p. m. una adaptación en versión musical infantil del poema épico “La Odisea”, de Homero, reuniendo a jóvenes talentos en un montaje que combina dramaturgia, música y danza para relatar el viaje de Ulises tras la guerra de Troya.

La obra cuenta con la autoría y dirección general de la dramaturga Gloria María Solari, quien ha adaptado la historia clásica para el público infantil. En la función participará el coro infantil de Lima Metropolitana “Música para Crecer”, bajo la dirección de Armando Vértiz, en conjunto con los estudiantes de la escuela Escena Perú.

La obra clásica adaptada por Gloria María Solari se presentará el 28 de octubre en el Teatro Manuel Segura con acceso gratuito previa reserva digital.

La propuesta musical de la obra fue compuesta por la propia Solari y producida por Franjo Antich. El repertorio incluye piezas creadas especialmente para acompañar momentos emblemáticos del relato, como el fin de la guerra de Troya, el viaje hacia Ítaca, el encuentro con el Cíclope y el enfrentamiento con el dios Poseidón.

Las entradas para la función del 28 de octubre serán de acceso gratuito y se distribuirán a través de la plataforma Passline. Por ello, la organización recomendó al público revisar la página web del servicio un día antes del evento para conocer el procedimiento de reserva.