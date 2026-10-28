El magnate Elon Musk, dueño de empresas como la red social X, Tesla y SpaceX, en una fotografía de archivo. EFE/Brita Pedersen/Pool
El magnate Elon Musk, dueño de empresas como la red social X, Tesla y SpaceX, en una fotografía de archivo. EFE/Brita Pedersen/Pool
Por Redacción EC

El empresario Elon Musk presentó el primer episodio de una adaptación de La Odisea, el poema épico atribuido a Homero, creada con inteligencia artificial mediante Grok. El capítulo, de aproximadamente siete minutos, aborda el inicio del viaje de Odiseo hacia Troya y generó críticas en redes sociales tras su publicación en X, plataforma de la que Musk es propietario.

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