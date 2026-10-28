El empresario Elon Musk presentó el primer episodio de una adaptación de La Odisea, el poema épico atribuido a Homero, creada con inteligencia artificial mediante Grok. El capítulo, de aproximadamente siete minutos, aborda el inicio del viaje de Odiseo hacia Troya y generó críticas en redes sociales tras su publicación en X, plataforma de la que Musk es propietario.

La producción se presenta como una serie y no como una película, a diferencia de la adaptación dirigida por Christopher Nolan, cuyo estreno en 2026 ha generado debate por los cambios y reinterpretaciones del relato original.

El primer episodio muestra a Odiseo cuando decide emprender su viaje hacia Troya tras la convocatoria de Agamenón. Esta parte de la historia corresponde a los acontecimientos iniciales del poema épico y permite conocer el punto de partida de la travesía del protagonista.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

Cabe mencionar que Musk había cuestionado anteriormente la adaptación de Nolan y anunciado su intención de desarrollar una versión que se mantuviera más fiel a la obra de Homero. El lanzamiento del capítulo marca el inicio de ese proyecto audiovisual realizado con inteligencia artificial.

Críticas tras el estreno

La publicación del primer episodio recibió comentarios negativos de usuarios en X. Entre las reacciones, algunos cuestionaron el resultado de la producción y señalaron una contradicción entre las críticas de Musk a la adaptación de Nolan y la versión que presentó mediante herramientas de inteligencia artificial.

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El lanzamiento también se produce en medio de un debate sobre el uso de estas tecnologías en la creación de contenidos audiovisuales. La posibilidad de generar películas y series con inteligencia artificial ha suscitado cuestionamientos entre integrantes de la industria creativa por sus implicancias en los procesos de producción y el trabajo de los profesionales del sector.

Por ahora, solo se ha presentado el primer capítulo de la adaptación de Musk. El desarrollo de los siguientes episodios permitirá conocer cómo continuará la serie y qué otros pasajes del poema de Homero incorporará a su propuesta.