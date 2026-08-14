Esta cinta es la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros | Foto: Difusión
Esta cinta es la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros | Foto: Difusión
/ Melinda Sue Gordon/Universal Pictures
Por Redacción EC

‘La Odisea’, nueva película dirigida por Christopher Nolan, se estrenó este viernes en más de 20.000 pantallas de China luego de superar los 100 millones de yuanes (14,8 millones de dólares) en ingresos acumulados por preventa y funciones anticipadas, según plataformas locales.

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