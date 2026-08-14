‘La Odisea’, nueva película dirigida por Christopher Nolan, se estrenó este viernes en más de 20.000 pantallas de China luego de superar los 100 millones de yuanes (14,8 millones de dólares) en ingresos acumulados por preventa y funciones anticipadas, según plataformas locales.

La producción de Universal, protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya y Charlize Theron, logró más de 30 millones de yuanes (4,4 millones de dólares) en la preventa del primer día en salas, mientras medios especializados estimaron que la recaudación de su jornada de estreno podría alcanzar los 62 millones de yuanes (9,2 millones de dólares).

La cinta, basada en la epopeya griega atribuida a Homero, llega al mercado chino tras superar los 1.100 millones de dólares en la taquilla internacional durante sus primeras cuatro semanas de exhibición.

Según reportes de medios locales, las entradas para las funciones previas registraron alta demanda en ciudades como Pekín, Shenyang, Dongguan y Harbin, donde los boletos para salas IMAX GT, las únicas con capacidad para proyectar la película en su formato completo, alcanzaron precios elevados en la reventa.

‘La Odisea’ es la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros, aunque solo un número reducido de salas en China cuenta con la tecnología necesaria para mostrarla en su formato panorámico original.

La plataforma de datos de taquilla Maoyan proyecta que el filme podría alcanzar una recaudación de 788 millones de yuanes (116,9 millones de dólares), mientras que Dengta Zhuanyeban estima que podría llegar a los 880 millones de yuanes (130,5 millones de dólares).

THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan. / Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Antes del estreno, Nolan realizó una gira promocional por China junto a la productora Emma Thomas y los actores Matt Damon y Charlize Theron, con actividades que incluyeron una presentación el 30 de julio en el Museo Nacional del Cine de Pekín.

La película mantiene una valoración de 8,3 en Douban, plataforma china especializada en críticas cinematográficas, donde algunos usuarios destacaron su producción visual y puesta en escena.

*Con información de EFE